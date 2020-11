Lyon - Saint-Etienne : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

LYON - SAINT-ETIENNE. L'OL reçoit son rival de l'AS St-Etienne, ce dimanche 8 novembre 2020, en clôture de la 10e journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming.. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des équipes.

Invaincu depuis six matchs en Ligue 1, Lyon espère entretenir sa bonne dynamique face à son éternel rival de l'AS Saint-Etienne, ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. De leur côté, les Verts vont, eux, tenter au contraire de mettre fin à leur série de cinq défaites d'affilée en championnat. Derby oblige, l'objectif commun aux deux équipes sera également, au moins le temps d'une rencontre, d'affirmer sa suprématie locale et de flatter l'ego des supporters. "Il y a beaucoup d'attente, on le sait et dans ces moments-là, la motivation vient toute seule, a d'ailleurs indiqué Harold Moukoudi, le défenseur stéphanois, vendredi, devant la presse. On veut rendre fier l'ensemble du Peuple Vert. On doit être faire preuve d'honneur et de combativité et représenter les valeurs de Saint-Étienne". Du côté de l'Olympique lyonnais, le gardien de but Anthony Lopes a également donné le ton en déclarant notamment : "Le derby est mon match préféré, c'est celui que j'attends le plus. Le huis clos enlève de la saveur, mais ça reste un derby quoi qu'il arrive. Je sais que nos supporters avaient à cœur de mettre le feu au stade, il va falloir faire le travail pour les rendre heureux".

Le coup d'envoi de ce match entre l'OL et l'ASSE sera donné à 21h, ce dimanche 8 novembre 2020, depuis le Groupama Stadium de Lyon-Décines. Les deux équipes ont pu bénéficier d'une semaine complète pour préparer la rencontre puisqu'elles ne sont pas engagées cette saison en Coupe d''Europe.

Un joueur lyonnais, Marcelo, et deux Stéphanois, Romain Hamouma et Wahbi Khazri, sont suspendus pour ce derby. L'OL devrait privilégier une composition de départ organisée en 4-3-3 tandis que l'AS Saint-Etienne pourrait opter pour un schéma 4-2-3-1. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Denayer, Benlamri, Cornet - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko-Ekambi. La compo probable de Saint-Etienne : Moulin - Moueffek, Moukoudi, Kolodziejczak, Gabriel Silva - Neyou, Camara - Monnet-Paquet, Aouchiche, Bouanga - Abi.

Le derby entre l'OL et l'ASSE ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder ce Lyon - St-Etienne en streaming sur Internet, il faut vous tourner vers le site web de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match Lyon - Saint-Etienne en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.