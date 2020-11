Portugal - France : horaire, chaîne TV, compo... Les infos du match

PORTUGAL - FRANCE. L'équipe de France de football dispute un match décisif pour la première place de son groupe de Ligue des nations, ce samedi 14 novembre 2020, à Lisbonne. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le choc ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de foot poursuit son mini-marathon de trois matchs en sept jours par un déplacement très attendu au Portugal, ce samedi, pour le compte du groupe 3, dans la ligue A de la Ligue des nations. Après avoir chuté de manière inattendue face à la Finlande mercredi en amical (0-2), les Bleus, qui devraient cette fois aligner leur équipe-type, ont l'occasion de faire oublier ce revers avec le principal rendez-vous de la semaine qui revêt, lui, un véritable enjeu : actuellement positionnée à la deuxième place de sa poule avec le même nombre de points que la sélection portugaise (10), la France a en effet l'opportunité de passer en tête en cas de victoire. Avec un tel résultat, elle serait alors certaine de conserver cette place de leader avant même le dernier match face à la Suède, et composterait ainsi son billet pour le Final Four de la compétition. "On peut qualifier ce match de finale (NDLR : si le Portugal s'impose, il sera également assuré de terminer en tête du groupe)", a résumé Didier Deschamps, cette semaine, à l'occasion d'une interview publiée sur le site de la Fédération française de football. Le sélectionneur des Bleus a par ailleurs indiqué ne pas se sentir "inquiet" après la contre-performance enregistrée face aux Finlandais : "On avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas disponibles… J'espère en récupérer le plus possible et évacuer cette déception. Il y a plutôt de l'excitation, de l'adrénaline. C'est un plaisir de préparer ce type de match face à une équipe portugaise qui fait partie des meilleures nations européennes".

Le coup d'envoi de ce match entre le Portugal et l'équipe de France sera donné à 20h45, ce samedi 14 novembre 2020, depuis l'Estadio de la Luz de Lisbonne, un horaire imposé par l'UEFA, l'organisateur de la compétition. A noter que les Bleus enchaîneront avec la réception de la Suède, mardi (20h45), toujours en Ligue des nations.

La composition de départ des Bleus pour ce match face au Portugal dépendra en grande partie de l'état de santé des blessés. Pavard, Kimpembe, Hernandez, Tolisso, Rabiot et Mbappé, qui avaient été dispensés de la rencontre contre la Finlande, seront-ils à nouveau opérationnels ? Aux dernières nouvelles, les cinq premiers seraient aptes mais l'incertitude demeure au sujet de la participation de l'attaquant parisien. Wissam Ben Yedder, testé positif au Covid-19, est, lui, forfait. Didier Deschamps pourrait par ailleurs être tenté de revenir à une composition organisée en 4-2-3-1, le schéma dans lequel les Bleus avaient sacrés champions du monde il y a deux ans. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé ou Tolisso, Griezmann, Coman - Giroud. La compo probable du Portugal : Rui Patrico - Cancelo, Dias, Semedo, Guerreiro - Carvalho, Danil, Fernandes - Bernardo Silva, Jao Felix, Cristiano Ronaldo.

Ce match de Ligue des nations entre la France et la sélection portugaise bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, les deux commentateurs vedettes de la chaîne, seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faut vous tourner vers le site web de TF1. L'accès est gratuit mais il faut renseigner vos identifiants ou procéder à une rapide inscription pour vous connecter au flux vidéo.

Linternaute.com vous propose de vivre ce Portugal - France en direct commenté samedi soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.