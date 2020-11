"Portugal - France : les Bleus s'imposent, le résumé du match"

Didier Deschamps avait bien sûr le sourire après la performance de ses joueurs ce soir, au moment de s'exprimer au micro de TF1: "Ca me fait plaisir de voir mes joueurs comme ça et de venir arracher cette victoire, qui est méritée. Il y a eu beaucoup de solidarité mais aussi de qualité. On a atteint notre objectif, qui était de finir premier. Quoiqu'il arrive sur le dernier match, on restera premiers. C'est bien d'atteindre nos objectifs et je suis très fier de mes joueurs. Ce soir, on a prouvé que l'équipe de France était toujours une grande équipe."

22:42 - Varane: "Un match référence"

Raphaël Varane, au micro de TF1, était évidemment ravi de la victoire de l'équipe de France au Portugal ce soir, mais aussi de la manière dont les Bleus se sont imposés: "On est très contents de la victoire et de la manière aussi. On a vu beaucoup de solidarité, d'envie et l'état d'esprit était top. On aurait pu marquer en première mi-temps où on s'est créé de belles occasions mais on a été très solides car le Portugal était costaud sur coup de pied arrêté. Ils ont réussi à amener du danger devant le but mais on a été solides et solidaires. On voulait gagner pour s'assurer la qualification et c'est chose faite, donc on est vraiment satisfaits ce soir. Sur les derniers mois, c'est un match référence."