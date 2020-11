Zimbabwe - Algérie : TV, streaming... Où voir le match en direct ?

ZIMBABWE - ALGERIE. La sélection algérienne de football affronte son homologue zimbabwéenne, ce lundi 16 novembre 2020, en éliminatoires de la CAN 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct en France ? Découvrez aussi la composition des Fennecs.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 14h01] L'Algérie se déplace aujourd'hui au Zimbabwe dans le cadre du groupe H des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football. Le match débutera à 14 heures au National Sports Stadium d'Harare. En France, la rencontre bénéficie d'une diffusion en direct à la TV, cet après-midi, sur la chaîne beIN Sports 1, qui proposera également plusieurs replay dans les jours à venir (le programme TV). Pour les adeptes du streaming rendez-vous sur beIN Connect, le site Internet du diffuseur. Notez que, dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

L'Algérie et le Zimbabwe se retrouvent pour la deuxième fois en quatre jours puisque les deux sélections se sont déjà affrontées jeudi dernier, déjà pour le compte de ce groupe H. Les Fennecs s'étaient assez facilement imposés sur le score de 3-1 grâce à des buts de Bonedjah, Feghouli et Mahrez et espèrent obtenir le même résultat à l'occasion de ce match retour, mais n'auront besoin que d'un point ce lundi pour valider leur qualification pour la CAN 2022. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur Djamel Belmadi pourra notamment compter sur Adlène Guedioura, de retour de suspension et présent dans la composition de départ. La compo de l'Algérie : M'Bolhi - Halaimia, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Guedioura, Feghouli, Bennacer - Mahrez, Delort, Benrahma.