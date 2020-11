"France - Suède : les Bleus déroulent, le match en direct"

Le sélectionneur suédois effectue deux changements après l'heure de jeu. Lindelöf, Lustig et Claesson, le buteur, laissent leurs places à Helander, Krafth et Quaison.

Marcus Thuram reste au sol après un contact avec Claesson et reprend tant bien que mal sa place. Il est vraisemblablement victime d'une béquille et va laisser sa place finalement à Kylian Mbappé.

Presnel Kimpembe, qui prend de plus en plus de place en équipe de France, intervient encore bien devant Kulusevski devant la surface et obtient un coup franc.

Didier Deschamps a effectué deux changements à la mi-temps. Lucas Digne et Kurt Zouma ont remplacé Lucas Hernandez et Raphaël Varane en défense côté français. Le sélectionneur français a aussi confié à la pause que Kylian Mbappé devrait bien faire son apparition en deuxième période.

21:32 - ⏰ C'est la pause à Saint-Denis !

C'est la fin de la première période de ce match entre la France et la Suède ! Les Bleus, rapidement menés après un but de Claesson (4e), se sont bien repris et ont finalement pris l'avantage, grâce à Giroud (16e) et Pavard (36e).