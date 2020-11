Marseille - Porto : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

MARSEILLE - PORTO. L'OM reçoit le FC Porto, ce mercredi 25 novembre 2020, pour le compte du groupe C de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des équipes

La quatrième tentative sera-t-elle la bonne pour l'Olympique de Marseille ? Après avoir perdu ses trois premiers matchs de Ligue des champions de la saison, l'OM va tenter de prendre ses premiers points dans le groupe C, demain, face au FC Porto, et de mettre fin à sa triste série de 12 défaites d'affilée dans la compétition. La tâche ne s'annonce pas aisée face à une équipe portugaise qui a montré lors du match aller (3-0) qu'elle était un candidat très sérieux pour la qualification en 8e de finale. L'objectif pour l'OM sera a minima d'afficher un état d'esprit plus conquérant. "Gagner ou perdre, c'est une chose, mais on doit montrer un autre visage dans cette compétition", résumait Florian Thauvin, cet après-midi, lors du point presse, avant d'ajouter : "On doit faire mieux dans l'attitude, se battre. Quand on rentre chez nous, on doit être fier du travail accompli sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a un sentiment de honte". Rappelons que pour l'heure, le classement de la poule est dominé par Manchester City (9 points), qui devance Porto (6 points), l'Olympiakos (3 points) et Marseille (0 point).

Le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions entre l'OM et le FC Porto et l'OM sera donné à 21h, ce mercredi 25 novembre 2020, depuis le Stade Vélodrome de Marseille, par le Suédois Andreas Ekberg, l'arbitre de la rencontre.

L'Olympique de Marseille devrait aligner un onze de départ assez classique, organisé en 4-3-3, pour ce match de Ligue des champions, même si la composition du milieu de terrain est encore incertaine. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier ou Cuisance, Kamara, Sanson ou Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet.

Ce match de foot entre l'Olympique de Marseille et le FC Porto et ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre OM - Porto en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport ou celui de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement payant.

