"Mort de Christophe Dominici : un suicide évoqué, enquête sur la cause du décès"

La mort de Christophe Dominici, ancien joueur de l'équipe de France de rugby, à l'âge de 48 ans, a été annoncée ce mardi 24 novembre 2020. Un suicide est mentionné par l'AFP. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour éclaircir la cause de sa mort...

20:18 - L'anecdote croustillante de Frédéric Michalak sur Christophe Dominici Dans les colonnes de L'Équipe, Frédéric Michalak a livré une petite histoire sur l'ancien sportif de haut niveau décédé ce mardi qui a le mérite de faire sourire. "Je me souviens que sur les jours de repos, dès qu'il quittait Marcoussis, on lui mettait sa chambre de Marcoussis en bazar", s'est dans un premier temps rappelé Frédéric Michalak. Et de renchérir : "On lui a même mis une oie !" Pour autant, Christophe Dominici ne se laissait pas faire. "Il nous le rendait bien derrière ! Il était très joueur, un bon vivant !", a souligné son ancien coéquipier.

19:51 - Le PSG rend hommage à Christophe Dominici Ce n'est pas seulement le monde du rugby qui est sous le choc ce mardi, après l'annonce de la mort de Christophe Dominici, mais bien tout le monde du sport français. En témoigne notamment les nombreux messages d'hommage venus des quatre coins du pays. Parmi eux, celui du PSG qui a présenté "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Christophe" Dominici sur Twitter. Le @PSG_inside présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Christophe Dominici ????❤️???? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2020

19:37 - Frédéric Michalak pleurt la mort d'un "grand frère" Dans les colonnes de L'Équipe, Frédéric Michalak n'a pas caché sa tristesse après l'annonce de la mort de Christophe Dominici ce mardi. Celui qui a confié n'avoir "forcément que de très bons souvenirs avec" lui, n'a pas hésité à le qualifier de "grand frère". "C'était un peu le grand frère pour nous, surtout en équipe de France. Il avait à la fois un fort caractère, tout en étant sensible. Il avait aussi cette folie. Il aimait les boutades, on avait un très bon feeling avec lui. Avec les petits jeunes, il était toujours là pour nous, pour nous rassurer."

19:16 - Cet essai qui avait fait entrer Christophe Dominici dans la légende ! C'était le 31 octobre 1999. La France affrontait la Nouvelle-Zélande en demi-finale du Mondial de rugby. Ce jour-là, Christophe Dominici était entré dans la légende grâce à un essai pour le moins inoubliable que nous vous proposons de revoir ce mardi : ???? "????'???????????? ???????? ????????́???????????? !"



À la suite d'un coup de pied par dessus de @FGalthie, @christophedomi profite d'un rebond favorable et s'en va inscrire le 3e essai du #XVdeFrance dans cette 1/2 finale historique de la #RWC1999 contre les @AllBlacks #UnJourUnEssai pic.twitter.com/yOmbzsx4zN — France Rugby (@FranceRugby) June 16, 2020

19:05 - Christophe Dominici, un homme "tourmenté" ? Alors que la thèse du suicide est évoquée, même si elle reste encore à confirmer, l'un de ses anciens coéquipiers, Yannick Bru, a rendu hommage sur Twitter à Christophe Dominici. Évoquant une "terrible nouvelle" et un véritable "choc" pour ceux qui l'ont connu, il aurait également confié à franceinfo que l'ancien sportif était à la fois un homme "tellement attachant", mais aussi "tellement tourmenté". Terrible nouvelle...Tous ceux qui t’ont côtoyé sont sous le choc, Repose en paix Domi. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis les plus intimes. ???????????? pic.twitter.com/0eT4uhuOQN — Yannick Bru (@YannBru) November 24, 2020

18:52 - La compagne de Christophe Dominici, Loretta Denaro, très discrète On sait peu de chose sur la compagne de Christophe Dominici. Prénommée Loretta Denaro, celle qui est entrée dans la vie du célèbre sportif au début des années 2000 serait coordinatrice pour la société Monte Bacco Group, qui propose des boissons innovantes à base de vins, croit savoir Gala. Le couple était très discret sur sa vie privée. Outre le prénom de leurs filles, peu de choses sont connues d'eux. Seul Closer, en 2017, s'était fait l'écho d'une violente dispute entre Loretta Denaro et Christophe Dominici. Mais le couple avait rapidement démenti "toute violence conjugale". Sur Facebook, ils avaient fait savoir qu'ils étaient, au contraire, "plus soudés et amoureux que jamais", mais également "soucieux de protéger le cercle familial ainsi que leurs enfants", et avaient tenu à rappeler "leur droit à l'intimité", indiquant au passage qu'ils se réservaient "la possibilité d'une action en justice visant à réparer toute atteinte à leurs réputations".

18:43 - Christophe Dominici laisse derrière lui de nombreux fans éplorés, mais surtout deux orphelines Celui qui avait refait sa vie avec Loretta Denaro, après un divorce compliqué avec son ex-femme Ingrid au début des années 2000, était par la suite devenu père. Avec sa compagne Loretta, Christophe Dominici a eu deux filles, aujourd'hui orphelines. La première, prénommée Chiara, serait née en avril 2008, croit savoir Voici. De la seconde, on ne connaît que le prénom : Mya.

18:35 - Ce que l'on sait pour le moment de la mort Christophe Dominici Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Et si pour l'heure, les causes précises de la mort de Christophe Dominici doivent encore être précisées, les circonstances du drame sont plus ou moins établies. Ainsi, Le Parisien avance les faits : aux alentours de 14h40, ce mardi 24 novembre après-midi, dans le parc de Saint-Cloud, situé aux portes de Paris, l'ancien joueur du Stade Français serait tombé d'une dizaine de mètres depuis le toit d'un bâtiment désaffecté. Un témoin aurait vu la scène, a indiqué le parquet. Il semble que Christophe Dominici ait lui-même sauté, même si pour l'heure, la thèse du suicide n'a pas encore été officialisée.

18:23 - "Abasourdi", Serge Blanco rend hommage à l'"être à part" qu'était Christophe Dominici Également contacté par téléphone par franceinfo, l'ancien président de Biarritz et de la LNR, Serge Blanco, a tenu à rendre hommage à cet "être à part", énonçant alors toutes les qualités de Christophe Dominici : "Sur le terrain, c'était quelqu'un capable de bouger tout le monde, d'entraîner tout le monde dans son sillage." Serge Blanco n'a pas caché son émotion, confiant même être "abasourdi" par la nouvelle.

18:11 - "C'est complètement rocambolesque de pouvoir penser qu'il termine comme ça", estime Nicolas Brusque Contacté par le service sport de franceinfo, l'ancien coéquipier de Christophe Dominici, Nicolas Brusque, qui estime l'avoir surtout connu "en tant qu'adversaire", est revenu sur la fin tragique du sportif : "une très triste nouvelle, totalement inattendue". Et celui-ci de remarquer, alors que la thèse du suicide est avancée : "Il y a beaucoup d'émotions autour de sa disparition parce que c'est malheureusement pas ce qu'on pouvait attendre de lui. Ce n'est pas ce qu'il était. C'est complètement rocambolesque de pouvoir penser qu'il termine comme ça. Domi, c'était le petit bonhomme qui renverse des montagnes, dans toute sa splendeur et son arrogance sur le terrain."

17:57 - Chabal : "Dur de se dire qu’il est parti" Sébastien Chabal a également commenté le décès de Christophe Dominici sur l'antenne de RMC : "Je suis un peu ému, sous le choc. On perd un copain, un ami, un camarade. Avec la période actuelle, ça s’accumule (...) C’était quelqu’un qui ne lâchait rien, un bagarreur. Sur le terrain et en dehors, il était parfois excessif. C’est pour ça aussi qu’on l’aimait dans ses bons et ses mauvais côtés. Pour nous qui l’avons côtoyé, c’était quelqu’un d’attachant. C’est dur de se dire qu’il est parti. C’est vraiment compliqué".

17:52 - Roxana Maracineanu : "Quelle tristesse" La Ministre déléguée chargée des Sports a elle aussi fait part de son émotion, sur son compte Twitter, après l'annonce de la mort de l'ancien rugbyman : "Quelle tristesse. Christophe Dominici était un immense joueur, un artiste, un funambule. Sa disparition brutale est un choc. Pensées pour ses proches et tous les amateurs de rugby".

17:43 - Benazzi sous le choc Abdelatif Benazzi, ancien coéquipier de Christophe Dominici, a lui aussi réagi sur l'antenne de RMC cet après-midi : "Je suis sous le choc de voir un homme et un partenaire d’une sensibilité extraordinaire disparaître à 48 ans. Je ne vais pas parler du joueur que tout le monde connait, qui a révolutionné le rugby moderne par sa vivacité, son physique. C’est quelqu’un qui a vraiment surpris beaucoup de défenseurs. C’était un joueur avec une telle énergie, passionné, à tel point qu’il était excessif. L’après-carrière a été compliquée pour lui, il n’a pas été accompagné, il avait une certaine fragilité. Dès la Coupe du monde 1999 et sa nouvelle médiatisation, il a eu du mal à le gérer. Du coup, il a eu quelques petits soucis psychologiques".

17:36 - Marconnet : "C'est tellement brutal.." Sylvain Marconnet s'est dit "abattu" au moment de réagir à la mort de son ancien coéquipier Christophe Dominici, au micro de RMC, dans l'émission animée par Vincent Moscato : "Cela fait vraiment chier de perdre un ami comme ça de l’apprendre, là, c'est tellement brutal. Cela lui ressemble, quelque part...Domi, c’était un homme d'excès, un super coéquipier, quelqu’un de loyal en amitié, d’excessif aussi, comme on les aime dans le rugby… Je suis abattu... Quand on perd un des nôtres, ça fait mal, on a sa sensibilité. On pense à son papa, sa maman, ses filles, sa femme. Perdre brutalement un ami si jeune...".