"Coupe du monde 2022 : date du Mondial, pays qualifiés... Les infos"

COUPE DU MONDE 2022. Le grand jour pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Quand débutera le Mondial ? Quels sont les pays qualifiés ? Les dernières infos.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 10h] Nous sommes à sept mois de la Coupe du monde et il est déjà l'heure du tirage au sort ! Ce 1er avril, le Mondial au Qatar entre dans le vif du sujet avec le tirage de la phase de groupes qui déterminera le futur calendrier de la Coupe du monde. À l'heure actuelle, nous connaissons 29 des 32 équipes qui disputeront la compétition avec le Mexique et les Etats-Unis, derniers pays qualifiés à la date du 31 mars. Il reste donc trois tickets à distribuer avec le dernier barrage européen entre le pays de Galles et le vainqueur d'Ecosse - Ukraine, mais aussi les finales intercontinentales entre la Nouvelle Zélande et le Costa Rica et l'Australie face aux Emirats arabes unis.

Pour rappel, le prochain Mondial se déroulera à une période inédite, en hiver, du 21 novembre pour le match d'ouverture, au 18 décembre pour la finale. Des dates difficiles à appréhender pour toutes les nations car cette Coupe du monde se déroulera en plein milieu de la saison, mais obligatoires en raison des conditions climatiques très contraignantes au Qatar. Pour pouvoir "survivre à la chaleur étouffante du pays malgré l'hiver, les stades seront dotés de climatiseurs géants comme celui présenté par nos confrères de RMC Sport.

Notre envoyé spécial au Qatar @npelletier18 vous fait découvrir... la clim dans un stade de la Coupe du monde. pic.twitter.com/Lbnx3p9NIj — RMC Sport (@RMCsport) March 29, 2022

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 est organisé ce vendredi 1er avril à partir de 18h, heure française. Nous connaîtrons l'ensemble des groupes de la phase de poules, le match d'ouverture, mais pas encore le détail exact du calendrier des matchs du Mondial. Vous pouvez suivre les dernières infos sur le tirage au sort de la Coupe du monde via notre papier dédié.

Au total, 32 équipes, dont 13 européennes, participeront à la Coupe du monde 2022. Le Qatar étant déjà assuré de sa participation en tant que pays organisateur, 31 autres pays se sont qualifiés via les différents éliminatoires. Au 1er avril, il reste encore trois tickets à distribuer, voici les pays assurés de participer à la compétition :

Qatar (pays hôte)

Allemagne

Danemark

Brésil

France

Belgique

Serbie

Espagne

Croatie

Suisse

Angleterre

Pays-Bas

Argentine

Iran

Corée du Sud

Japon

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

Maroc

Tunisie

Ghana

Sénégal

Portugal

Cameroun

Etats-Unis

Mexique

Costa Rica ou Nouvelle Zélande

Australie ou Emirats arabes unis

pays de Galles ou Ecosse/ Ukraine

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a en effet décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture a ainsi été fixée au 21 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël.

Sur son site, la Fifa explique que "les paiements des billets alloués pendant la première période de vente avec procédure de sélection aléatoire (tirage au sort), qui s'est terminée le 8 février 2022, ne sont plus acceptés. Les supporters peuvent de nouveau faire une demande de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ pendant la période de vente selon le principe du "premier arrivé, premier servi" de la phase de vente (1) qui commence le 23 mars 2022 à 11h00 CET / 13h00 heure de Doha et se termine le 29 mars 2022 à 11h00 CET / 12h00 (midi) heure de Doha. Pendant cette période de vente, les billets seront attribués selon le principe du "premier arrivé, premier servi" et les achats de billets sont traités comme une transaction en temps réel (sous réserve de disponibilité). Les demandeurs de billets reçoivent immédiatement la confirmation que leur commande a bien été honorée."