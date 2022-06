"Coupe du monde 2022 : l'Italie repêchée ? Dates, matchs... Les infos"

COUPE DU MONDE. Alors que nous connaissons quasiment l'intégralité du calendrier de la prochaine Coupe du monde, la potentielle exclusion d'un pays pourrait permettre à l'Italie de participer au Mondial.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 10h09] Et si l'Italie était finalement au Qatar pour la prochaine Coupe du monde ? La Fifa devrait trancher dans les prochaines heures sur l'exclusion ou non de l'Equateur, présent dans le groupe A avec les Pays-Bas, le Sénégal et le pays hôte, le Qatar. En effet, l'Equateur n'est plus assurée de participer au Mondial depuis une plainte déposée par le Chili. La raison ? Les Chiliens, 7eme de la zone Amsud contestent la qualification des Equatoriens en raison de la participation du latéral droit Byron Castillo, lequel ne serait pas de nationalité Equatorienne, mais Colombienne.

Qui pourrait prendre la place de l'Equateur ? Plusieurs scénarios sont possibles même si le premier est le plus plausible et de loin. En effet, si l'erreur est avérée, et que la Fifa inflige la même sanction qu'à l'époque avec la Bolivie et que l'Equateur perd ses huit matchs de qualification disputés avec Byron Castillo, le Chili passera de la 7eme à la 4eme place synonyme de qualification pour la Coupe du monde.

Deuxième solution : l'Equateur pourrait être tout simplement éliminé des qualifications zone Amsud et par conséquent le Pérou, 5eme et actuel barragiste face à l'Australie, passerait 4eme et se qualifierait directement en prenant la place de l'Equateur. La Colombie, 6e, hérite de la 5eme place, celle de barragiste face à l'Australie à la place du Pérou. Enfin dernière solution, la Fifa pourrait décider d'accorder le précieux sésame à la nation non qualifiée la mieux positionnée au classement Fifa... En l'occurrence l'Italie, championne d'Europe en titre et 6e au classement.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a déterminé l'ensemble des groupes de la phase de poules et une première esquisse du calendrier de cette Coupe du monde avec l'affiche du match d'ouverture, Pays-Bas - Sénégal. Voici tous les groupes issus de ce tirage au sort :

Groupe A : Qatar, Pays - Bas, Sénégal, Equateur

Au total, 32 équipes, dont 13 européennes, participeront à la Coupe du monde 2022. Le Qatar étant déjà assuré de sa participation en tant que pays organisateur, 31 autres pays ont dû passer par des éliminatoires pour se qualifier. Si l'essentiel des concurrents est connu, au 1er avril, il reste encore deux tickets à distribuer. Voici les pays déjà assurés de participer à la compétition :

Qatar (pays hôte)

Allemagne

Danemark

Brésil

France

Belgique

Serbie

Espagne

Croatie

Suisse

Angleterre

Pays-Bas

Argentine

Iran

Corée du Sud

Japon

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

Maroc

Tunisie

Ghana

Sénégal

Portugal

Cameroun

Etats-Unis

Mexique

Pays de Galles

Encore trois manquants dans les groupes de la Coupe du monde

Les deux derniers tickets de cette Coupe du monde 2022 concerneront les finales intercontinentales. L'Australie, adversaire des Bleus en 2018, jouera le Pérou, 5e de la zone Amérique du Sud, au mois de juin. La Nouvelle Zélande, elle, tentera de se qualifier pour la Coupe du monde face au Costa Rica.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a en effet décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture, Qatar - Equateur, a ainsi été fixée au 21 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël. Lors de la première journée, grosse surprise à l'annonce du calendrier puisque le Qatar, pays hôte de ce Mondial, ne jouera pas le match d'ouverture, mais laissera la place à un alléchant Sénégal - Pays-Bas dès 11h du matin. La journée sera particulièrement chargée avec quatre matchs au programme puisque à 14h nous aurons Angleterre - Iran dans le groupe B, à 17h Qatar - Equateur de nouveau pour le groupe A et enfin Etats-Unis - pays de Galles/Ecosse/Ukraine pour la fin de la première journée du groupe B. Pour expliquer ce changement, le Qatar souhaitait en effet que l'immense feu d'artifice de la cérémonie d'ouverture (qui aura lieu… avant le match du Qatar, à savoir le troisième match du jour) ait lieu en soirée afin qu'il soit plus spectaculaire. Voici le calendrier de la phase de groupes :

© FIFA

21 novembre 2022

11h : Sénégal - Pays-Bas (GROUPE A)

14h : Angleterre - Iran (GROUPE B)

17h : Qatar - Équateur (GROUPE A)

20h : Etats-Unis - Pays de Galles/Ecosse/Ukraine (GROUPE B)

22 novembre 2022

11h : Argentine - Arabie Saoudite (GROUPE C)

14h : Danemark - Tunisie (GROUPE D)

17h : Mexique - Pologne (GROUPE C)

20h : France - Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou (GROUPE D)

23 novembre 2022

11h : Maroc - Croatie (GROUPE F)

14h : Belgique - Croatie (GROUPE F)

17h : Allemagne - Japon (GROUPE E)

20h : Espagne - Costa Rica/Nouvelle-Zélande (GROUPE E)

24 novembre 2022

11h : Uruguay - Corée du Sud (GROUPE H)

14h : Portugal - Ghana (GROUPE H)

17h : Suisse - Cameroun (GROUPE G)

20h : Brésil - Serbie (GROUPE G)

25 novembre 2022

11h : Pays-Bas - Équateur (GROUPE A)

14h : Qatar - Sénégal (GROUPE A)

17h : Pays de Galles/Ecosse/Ukraine - Iran (GROUPE B)

20h : Angleterre - Etats-Unis (GROUPE B)

26 novembre 2022

11h : Tunisie - Émirats Arabes Unis/.Australie/Pérou (GROUPE D)

14h : Pologne - Arabie Saoudite (GROUPE C)

17h : France - Danemark (GROUPE D)

20h : Argentine - Mexique (GROUPE C)

27 novembre 2022

11h Japon - Costa Rica/Nouvelle-Zélande : (GROUPE E)

14h : Espagne - Allemagne (GROUPE E)

17h : Croatie - Canada (GROUPE F)

20h : Belgique - Maroc (GROUPE F)

28 novembre 2022

11h : Cameroun - Serbie (GROUPE G)

14h : Brésil - Suisse (GROUPE G)

17h : Corée du Sud - Ghana (GROUPE H)

20h : Portugal - Uruguay (GROUPE H)

29 novembre 2022

16h : Pays de Galles/Ecosse/Ukraine - Angleterre et Iran-Etats-Unis (GROUPE B)

20h : Pays-Bas - Qatar et Équateur - Sénégal (GROUPE A)

30 novembre 2022

18h : Tunisie - France et Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou - Danemark (GROUPE D)

20h : Pologne - Argentine et Arabie Saoudite - Mexique (GROUPE C)

1er décembre

16h : Croatie - Belgique et Canada - Maroc (GROUPE F)

20h : Japon - Espagne et Costa-Rica/Nouvelle-Zélande - Allemagne (GROUPE E)

2 décembre 2022

16h : Corée du Sud - Portugal et Ghana - Uruguay (GROUPE H)

20h : Cameroun - Brésil et Serbie Suisse (GROUPE G)

3 décembre 2022

16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

20h : 1er du Groupe C-2e du Groupe D (8e de finale)

4 décembre 2022

16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

20h : 1er du Groupe D-2e du Groupe C (8e de finale)

5 décembre

16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre

16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

9 décembre

16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre

16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A-1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

13 décembre

20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre

20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

17 décembre

16h : Match pour la 3e place

18 décembre

16h : Finale

Dernières actus autour de la Coupe du monde 2022

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites, en hiver.

La cérémonie du tirage au sort du Mondial, à Doha, au Qatar, le 1er avril, a été l'occasion de dévoiler la mascotte de cette Coupe du monde 2022. Elle se nomme "La'eeb" et est présentée sur le site de la Fifa comme une "mascotte indescriptible" que "chacun est invité à interpréter". Portant la coiffe traditionnelle des bédouins et affichant un petit air de Casper le fantôme très commenté sur les réseaux sociaux, cette mascotte porte un nom qu'on pourrait traduire comme "joueur super-qualifié".

"La'eeb encourage tout le monde à croire en soi" et "apportera la joie du football à tout le monde", assurent les organisateurs. "Nous sommes sûrs que les fans du monde entier vont adorer ce personnage amusant et ludique. La'eeb jouera un rôle essentiel lorsque nous ferons participer les fans, jeunes et moins jeunes, à l'expérience de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar", a assuré Khalid Ali Al Mawlawi, directeur de la communication de ce Mondial. Voici les premières images dévoilées par le Qatar et la Fifa :

Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

Si vous voulez vous rendre au Qatar, la deuxième phase de vente de billets pour la Coupe du monde de football a débuté mardi 5 avril et se terminera le 28 avril à 11h00 de Paris. "Les personnes dont la demande de billets a été satisfaite seront informées de la suite donnée à leur demande par courriel au plus tôt le 31 mai", indique la Fifa dans un communiqué. Avec cette phase, vous pouvez obtenir un billet :

pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée aux résidents du Qatar)

des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer

et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents.

Les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2200 et 5850 riyals (550 et 1460 euros)