"Coupe du monde 2022 : le Canada qualifié ! Dates, pays qualifiés, billets... Les infos"

COUPE DU MONDE 2022. Après sa large victoire dimanche 26 mars face à la Jamaïque (4-0), le Canada a validé son ticket pour le Mondial 2022 au Qatar. Retrouvez les dernières infos de la prochaine Coupe du monde.

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 10h30] 36 ans après, ils sont de retour ! Le Canada a décroché son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il ne manquait qu'une victoire aux Canadiens et elle est arrivée ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. Face à la Jamaïque, Jonathan David et ses coéquipiers n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires (4-0) et valident leur place pour le Mondial. Une qualification historique pour le Canada qui disputera sa deuxième Coupe du monde après 1986.

Pour le moment, 20 pays sont qualifiés pour cette Coupe du monde dont le pays hôte, le Qatar, mais également le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore l'Iran. Les Canadiens, qui sont les 20e à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar pour le moment ont rejoint les deux nouvelles nations d'Amérique du Sud qualifiées ce week-end : l'Equateur et l'Uruguay. Il reste encore 12 tickets à attribuer pour la Coupe du monde dont trois en Europe où les finales des barrages vont avoir lieu mardi 29 entre les vainqueurs des demi-finales : Portugal - Macédoine du Nord, Pologne - Suède. Le pays de Galles devra attendre le report de la rencontre entre l'Ecosse et l'Ukraine pour connaître son adversaire.

Le Mondial débutera le 21 novembre prochain, une date inhabituelle en raison des conditions climatiques au Qatar qui a obligé la Fifa a organisé la compétition en plein hiver. Par conséquent, les calendriers des différents championnats seront également chamboulés et la phase de préparation sera délicate pour toutes les nations. Dans son communiqué pour présenter les modalités du tirage au sort, la Fifa a tenté de rassurer les nations en expliquant que "la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022 s'étalera sur 12 jours, avec quatre matches par jour. Les équipes bénéficieront d'un temps de repos optimal".

Au total, 32 équipes, dont 13 européennes, participeront à la Coupe du monde 2022. Le Qatar étant déjà assuré de sa participation en tant que pays organisateur, 31 autres pays doivent donc obtenir leur qualification dans les semaines à venir, par le biais des éliminatoires organisés sur chaque continent. Voici les pays assurés de participer à la compétition :

Qatar (pays hôte)

Allemagne

Danemark

Brésil

France

Belgique

Serbie

Espagne

Croatie

Suisse

Angleterre

Pays-Bas

Argentine

Iran

Corée du Sud

Japon

Arabie Saoudite

Equateur

Uruguay

Canada

La phase de qualification pour la Coupe du monde est terminée dans la zone Europe. La phase de barrages a démarré jeudi 24 mars avec les demi-finales et l'élimination surprise de l'Italie, pourtant vainqueur du dernier Euro. La Squadra Azzura s'est inclinée face à la Macédoine du Nord. Les vainqueurs des demi-finales vont se retrouver mardi 29 mars en finale (sur un match sec également) le 29 mars 2022. La rencontre Ecosse - Ukraine a été reportée en raison du contexte actuel. La liste des équipes pour l'Europe encore en lice : Ecosse, Macédoine du Nord, Portugal, Pologne, Suède, Ukraine, Pays de Galles.

Des barrages (ou plus précisément un 3e tour) sont aussi programmés en Afrique les 25 et 29 mars avec les équipes suivantes : Mali, Égypte, Maroc, Sénégal, Ghana, RD Congo, Algérie, Cameroun, Nigeria et Tunisie.

Pour découvrir tout le détail des barrages de cette Coupe du monde 2022, avec le calendrier complet et les résultats, rendez-vous sur notre article dédié :

L'Europe offre 13 qualifiés à la Coupe du monde 2022. Avant les barrages, les qualifications ont été organisées par l'UEFA en un seul tour, avec une série de matchs aller-retour dans dix groupes. Voici le classement définitif de ces éliminatoires.

• Afrique :

L'Afrique comptera 5 qualifiés à la fin des qualifications. Les éliminatoires ont été organisés en trois tours. Le deuxième est terminé (voir le classement ci-dessous) et les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le troisième tour de barrages final. Un ultime tour avec des rencontres aller-retour à élimination.

• Asie :

L'Asie comptera 5 ou 6 qualifiés. Le Qatar, pays organisateur, est déjà qualifié mais participe aux rencontres qui comptent également comme un tour de qualification de la Coupe d'Asie 2023 en Chine. Les éliminatoires sont organisés en 4 tours. Pour le troisième tour en cours, les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la Coupe du monde. Les deux troisièmes s'affrontent au quatrième tour pour obtenir une place pour les barrages inter-confédérations.

​​​​​​L'Australie dispute les qualifications pour le Mondial dans la zone Asie. L'Océanie pour sa part comptera 1 ou 0 qualifié. Des qualifications sont en cours pour obtenir une place pour les barrages inter-confédérations.

• Amérique du Nord (CONCACAF) :

L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (CONCACAF) compteront 3 ou 4 qualifiés. Après plusieurs phases, un tour final est en cours en un seul groupe. Les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du monde et le quatrième pourra participer aux barrages inter-confédérations.

• Amérique du Sud (CONMEBOL) :

L'Amérique du Sud (CONMEBOL) comptera 4 ou 5 qualifiés. Les qualifications sont organisées en un seul groupe qualificatif avec matchs aller-retour. Les quatre premiers sont directement qualifiés pour la Coupe du monde, le cinquième pour les barrages inter-confédérations.

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a en effet décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture a ainsi été fixée au 21 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël.

Sur son site, la Fifa explique que "les paiements des billets alloués pendant la première période de vente avec procédure de sélection aléatoire (tirage au sort), qui s'est terminée le 8 février 2022, ne sont plus acceptés. Les supporters peuvent de nouveau faire une demande de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ pendant la période de vente selon le principe du "premier arrivé, premier servi" de la phase de vente (1) qui commence le 23 mars 2022 à 11h00 CET / 13h00 heure de Doha et se termine le 29 mars 2022 à 11h00 CET / 12h00 (midi) heure de Doha. Pendant cette période de vente, les billets seront attribués selon le principe du "premier arrivé, premier servi" et les achats de billets sont traités comme une transaction en temps réel (sous réserve de disponibilité). Les demandeurs de billets reçoivent immédiatement la confirmation que leur commande a bien été honorée."