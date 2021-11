Coupe du monde 2022. Qualifications : les Bleus qualifiés ! Tous les classements

COUPE DU MONDE 2022. Plusieurs nations ont validé leurs tickets pour la Coupe du monde 2022. Voici tous les classements dans chaque continent.

[Mis à jour le 13 novembre 2021 à 22h55] Pour se qualifier à la Coupe du monde 2022, les Bleus devaient s'imposer face au Kazakhstan et c'est chose faite, avec la manière ! Vainqueur 8-0, la France défendra son titre au Qatar en 2022. Parmi les autres résultats de la soirée, la Belgique s'est également qualifiée après sa victoire face à l'Estonie (3-1). En concédant le nul en fin de rencontre au Monténégro (2-2) les Pays Bas ne valident pas leurs tickets.

Au total, 32 équipes, dont 13 européennes, participeront à la Coupe du monde 2022. Le Qatar étant déjà assuré de sa participation en tant que pays organisateur, 31 autres pays doivent donc obtenir leur qualification dans les semaines à venir, par le biais des éliminatoires organisés sur chaque continent. L'Allemagne a été la première nation à obtenir son billet pour la phase finale alors que le Brésil s'est officiellement qualifié ce 12 novembre. Voici les pays assurés de participer à la compétition :

Qatar (pays hôte)

Allemagne

Danemark

Brésil

France

Belgique



Voici les classements à jour de ces éliminatoires dans les 5 principales confédérations, l'Océanie n'ayant qu'une seule place pour disputer les barrages :

L'Europe comptera 13 qualifiés à la Coupe du monde 2022. Les qualifications sont organisées par l'UEFA en un seul tour, avec une série de matchs aller-retour dans dix groupes, suivie de barrages. Les dix premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour le Qatar et les dix deuxièmes se qualifieront pour les barrages, où ils seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe de la Ligue des nations 2020-2021. Ces barrages livreront les 3 qualifiés supplémentaires. La composition des dix groupes de qualification a été déterminée par tirage au sort en décembre dernier :

• Groupes :

Groupe A : Portugal, Serbie, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan.

Groupe B : Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo.

Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie.

Groupe D : France , Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan.

, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan. Groupe E : Belgique, pays de Galles, République tchèque, Biélorussie, Estonie.

Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Îles Féroé, Moldavie.

Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar.

Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte.

Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin.

Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein.

L'Afrique comptera 5 qualifiés. Les éliminatoires sont organisés en trois tours. Le deuxième est en cours et les premiers de chaque groupe se qualifieront pour le troisième tour final.

• Classement :

L'Asie comptera 5 ou 6 qualifiés. Le Qatar, pays organisateur, est déjà qualifié mais participe aux rencontres qui comptent également comme un tour de qualification de la Coupe d'Asie 2023 en Chine. Les éliminatoires sont organisés en 4 tours. Pour le troisième tour en cours, les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la Coupe du monde. Les deux troisièmes s'affrontent au quatrième tour pour obtenir une place pour les barrages inter-confédérations.

• Classement :

​​​​​​L'Australie dispute les qualifications pour le Mondial dans la zone Asie. L'Océanie pour sa part comptera 1 ou 0 qualifié. Des qualifications sont en cours pour obtenir une place pour les barrages inter-confédérations.

L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (CONCACAF) compteront 3 ou 4 qualifiés. Après plusieurs phases, un tour final est en cours en un seul groupe. Les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du monde et le quatrième pourra participer aux barrages inter-confédérations.

• Classement :

L'Amérique du Sud (CONMEBOL) comptera 4 ou 5 qualifiés. Les qualifications sont organisées en un seul groupe qualificatif avec matchs aller-retour. Les quatre premiers sont directement qualifiés pour la Coupe du monde, le cinquième pour les barrages inter-confédérations.

• Classement :

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, la FIFA a en effet décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture a ainsi été fixée au 21 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

Dernières actus autour de la Coupe du monde 2022

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 2 décembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël.