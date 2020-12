Coupe du monde 2022 : le résultat du tirage, un groupe facile pour la France

Toutes les équipes du premier chapeau connaissent leur groupe et vont désormais en savoir plus sur leurs adversaires. La Serbie intègre le groupe A du Portugal, la Suède est placée dans le groupe B de l'Espagne, la Suisse avec l'Italie dans le groupe C.

18:21 - Des confrontations impossibles entre certains pays

Le règlement du tirage au sort de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022 prévoit, notamment pour des raisons géopolitiques, que certaines sélections ne puissent pas s'affronter dans cette phase de qualification. C'est le cas de l'Arménie et l'Azerbaïdjan, de Gibraltar et de l'Espagne, du Kosovo et de la Bosnie, du Kosovo et de la Serbie, du Kosovo et de la Russie, et enfin de l'Ukraine et de la Russie.