Qualification à la Coupe du monde 2022 : dates, calendrier, groupe de la France… Les infos

COUPE DU MONDE 2022. La phase éliminatoire du prochain Mondial de foot, qui aura lieu au Qatar, débute cette semaine pour la zone Europe. Pour se qualifier directement, l'équipe de France devra terminer à la première place du classement de sa poule.

[Mis à jour le 23 mars 2021 à 17h21] L'Europe lance cette semaine ses éliminatoires (24 mars 2021 - 29 mars 2022) pour la Coupe du monde de football 2022. Parmi les 55 nations européennes en lice, 13 d'entre elles obtiendront leur billet pour le Mondial. Pour cela, elles devront sortir de leur groupe de qualifi'. Voici, en la matière, le règlement édicté par la FIFA : "Les dix vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale, tandis que les dix deuxièmes disputeront des barrages. Ils y seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations de l'UEFA 2020-2021 non qualifiés pour Qatar 2022 ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces 12 équipes seront reversées dans trois parcours de qualification, composés de matches simples à élimination directe prévus en mars 2022. Ceux-ci permettront de déterminer les trois dernières nations européennes qui effectueront le voyage au Qatar". La France espère bien sûr en être pour défendre son titre de championne du monde.

La composition des dix groupes de qualification de la zone Europe pour la prochaine Coupe du monde de football a été déterminée par tirage au sort en décembre dernier.

Groupe A : Portugal, Serbie, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan.

Groupe B : Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo.

Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie.

Groupe D : France , Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan.

, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan. Groupe E : Belgique, pays de Galles, République tchèque, Biélorussie, Estonie.

Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Îles Féroé, Moldavie.

Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar.

Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte.

Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin.

Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein.

Au total, 32 équipes participeront à cette Coupe du monde. Le Qatar étant déjà assuré de sa participation en tant que pays organisateur, 31 autres pays devront obtenir leur qualification dans les mois à venir, par le biais des éliminatoires organisés sur chaque continent. Les places sont réparties de la manière suivante :

13 pour la zone Europe

5 pour la zone Afrique

4 ou 5 pour la zone Amérique du Sud

4 ou 5 pour la zone Asie (en plus du Qatar, qui évolue habituellement dans cette zone de qualification)

3 pour la zone Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes

0 ou 1 pour la zone Océanie.

les infos sur la phase finale de la COUPE DU MONDE 2022

C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce Mondial de football, en étant préféré aux quatre autres candidats : l'Australie, le Japon, le Qatar, la Corée du Sud et les États-Unis. Un choix controversé qui n'a cessé, au fil des années, de faire naître des polémiques sur fond d'accusations de corruption au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades, et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été (la période où se joue habituellement la compétition), avec parfois des pointes à 50°C, cette Coupe du monde 2022 a d'ailleurs dû être décalée à des dates inédites.

Pour faire face à ces contraintes climatiques, le FIFA a en effet décidé d'organiser cette Coupe du monde en hiver, pour la première fois de son histoire. La date du match d'ouverture a ainsi été fixée au 21 novembre 2022, tandis que la grande finale aura lieu le 18 décembre 2022, le jour de la fête nationale du Qatar.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La phase de poules de cette finale de la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 2 décembre. les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale, programmés les 3, 4, 5 et 6 décembre. Ce sera ensuite l'heure des quarts de finale, prévus les 9 et 10 décembre, puis des demi-finales, les 13 et 14 décembre. Le match pour la troisième place aura lieu le 17 décembre et la finale le dimanche 18 décembre, à une semaine de Noël.