"Tirage au sort de la Coupe du monde 2022 : chapeaux, date et heure"

COUPE DU MONDE 2022. Le tirage au sort de la phase de qualification pour le Mondial de foot masculin au Qatar, aura lieu ce lundi 7 décembre 2020, pour la zone Europe. La France est placée dans le chapeau 1. A quelle heure est prévue la cérémonie ? Quels sont sont les adversaires possibles des Bleus ?

L'Europe lance ses éliminatoires pour la Coupe du monde de football 2022 (21 novembre - 18 décembre 2022 au Qatar), la semaine prochaine, avec le tirage au sort des groupes de qualification, prévu ce lundi 7 décembre 2020, à partir de 18 heures, à Zurich. Cette cérémonie permettra de déterminer la composition des poules pour ces éliminatoires, qui se disputeront sur le Vieux Continent du 24 mars 2021 au 29 mars 2022. Parmi les 55 nations européennes en lice, 13 d'entre elles obtiendront leur billet pour le Mondial. Pour cela, elle devront sortir de leur groupe de qualification. Voici, en la matière, le règlement édicté par la FIFA : "Les dix vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale, tandis que les dix deuxièmes disputeront des barrages. Ils y seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations de l'UEFA 2020-2021 non qualifiés pour Qatar 2022 ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces 12 équipes seront reversées dans trois parcours de qualification, composés de matches simples à élimination directe prévus en mars 2022. Ceux-ci permettront de déterminer les trois dernières nations européennes qui effectueront le voyage au Qatar".

La FIFA a communiqué au mois de novembre la composition des chapeaux en vue de ce tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022, déterminé en fonction du classement mondial des pays. Chaque sélection du chapeau 1 affrontera un adversaire situé dans le chapeau 2, un du chapeau, un du chapeau 4, etc. A noter toutefois que seront formées cinq poules de six et cinq poules de cinq équipes. Grâce à ses bons résultats récents, l'équipe de France est assurée d'intégrer un poule de cinq, et a été placée dans premier chapeau. Elle est donc certaine d'éviter la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas lors de ces éliminatoires, ce qui augure d'un tirage au sort plutôt clément pour les Bleus. La composition des chapeaux :