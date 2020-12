"Montpellier - PSG : Paris s'impose avec sérieux, le résumé du match"

MONTPELLIER - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sans trembler à Montpellier sur le score de 3 buts à 1, samedi soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Dagba, Kean et Mbappé sont les buteurs parisiens du soir. Découvrez le résumé du match.

23:30 - Le PSG enchaîne bien Après son succès important à Manchester mercredi en Ligue des champions, le PSG devait enchaîner par un autre déplacement compliqué, mais cette fois en Ligue 1 et à Montpellier, qui restait sur quatre succès consécutifs en championnat. Soucieux de ne pas faire prendre trop de risques à ses joueurs, Thomas Tuchel a pris le pari de faire largement tourner son effectif pour ce match au Stade de la Mosson et bien lui en a pris. Le PSG a réalisé un match plein, malgré quelques minutes de flottement avant la mi-temps, et a mérité une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Colin Dagba avait d'abord concrétisé la domination parisienne en marquant le premier but de sa carrière sur un centre de Di Maria (0-1, 33e) avant que Mavididi n'égalise (1-1, 41e). Le jeune attaquant anglais est même privé dans la foulée d'un doublé par Keylor Navas (43e). Mais malgré cette frayeur, les Parisiens ne vont pas douter et vont finir par prendre l'avantage grâce à Moise Kean, auteur d'un superbe but en solitaire (1-2, 77e). Entré en fin de match, Kylian Mbappé donne plus d'ampleur à ce succès du PSG (1-3, 90e+1), qui garde ainsi la tête du classement de Ligue 1, même s'il reste sous la menace de l'OM. Montpellier reste à la sixième place et manque l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 après 13 journées.

23:22 - Le PSG conserve sa première place Avec ce succès à Montpellier, le PSG reprend quatre points d'avance en tête de la Ligue 1 devant l'OM, qui compte toutefois deux matches en moins que les Parisiens. Alors qu'il restait sur quatre succès consécutifs, le MHSC, qui avait l'occasion de s'emparer de la place de leader en cas de victoire ce soir, reste scotché à la 6e place, à 6 points du leader parisien, en compagnie de Monaco, Lille et Lyon, qui jouent dimanche.

23:16 - 100e but avec le PSG pour Mbappé Entré en jeu à la 78e minute lors de ce Montpellier-PSG, Kylian Mbappé a profité d'un ultime contre pour marquer sur un bon service de Kurzawa. C'est le 100e but de l'international français sous le maillot du PSG, alors qu'il entame sa quatrième saison avec le club parisien. Il devient donc le quatrième meilleur buteur du PSG, à égalité avec Dominique Rocheteau, en 137 matches. Devant lui, trois attaquants historiques: Pauleta (109 buts), Zlatan Ibrahimovic (156) et enfin Edinson Cavani (200).

23:08 - Dagba: "On était venu chercher pour la victoire" Auteur du premier but de sa carrière en professionnel ce soir, Colin Dagba avait évidemment le sourire au moment de s'exprimer au micro de Canal+ après la rencontre: "J'attendais ce premier but depuis longtemps. Ca nous a permis de bien lancer notre match mais le plus important reste la victoire. On était venu pour ça, pour mettre du dynamisme et pour les trois points. On savait qu'il fallait jouer vite et avec le moins de touches possible car ils allaient venir nous chercher rapidement. On a en plus exercé un bon pressing et ça a payé aujourd'hui. Il y a avait de la fraîcheur car il y a eu un gros turn-over par rapport au dernier match et ça nous a beaucoup aidé."

23:00 - Congré: "On aurait au moins pu les accrocher Fataliste, Daniel Congré s'est exprimé au micro de Canal+ après cette défaite face au PSG, qui marque un coup d'arrêt pour Montpellier après quatre succès de rang: "On aurait peut-être pas pu gagner ce match mais on aurait au moins pu les accrocher. On a eu des occasions pour marquer mais sur la fin on a manqué un petit peu de justesse. On se fait prendre sur un contre et on sait qu'ils vont vite devant. La série s'arrête mais on reste sur du positif. Il va falloir se relever. On va continuer à travailler et à avancer."

22:52 - ⏰ FIN DU MATCH ! C'est terminé à Montpellier ! M. Lesage siffle la fin de la rencontre à Montpellier ! Le PSG s'impose sur la pelouse du MHSC (1-3), grâce à des buts de Dagba (33e), Kean (77e) et Mbappé (90e+1). Montpellier avait égalisé par Mavididi (41e).

22:51 - Ristic sur le poteau ! Les Montpelliérains passent tout près de revenir dans la foulée ! Ristic profite d'un espace dans l'axe pour avancer et déclencher une frappe puissante. Navas est battu mais le poteau repousse le cuir !

22:50 - ⚽ BUT ! Mbappé marque à son tour (1-3) ! Le PSG fait le break dans le temps additionnel ! Sur un contre bien amené, Angle Di Maria joue un beau une-deux avec Kurzawa qui sert parfaitement Mbappé au deuxième poteau. Le Français pousse le ballon dans le but vide pour son 100e but sous le maillot parisien (en 137 matches) !

22:48 - Quatre minutes de temps additionnel M. Lesage accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre Montpellier et le Paris Saint-Germain.

22:45 - L'opportunité pour le MHSC ! Quelle occasion pour Montpellier ! Sur un corner frappé par Savanier, Sambia est tout seul à deux mètres du but mais manque complètement sa tête et les Parisiens parviennent à dégager en catastrophe !

22:43 - Cinq minutes à jouer encore Il reste un peu moins de cinq minutes de temps réglementaire aux Montpelliérains pour parvenir à réussir dans cette fin de match face au PSG, qui mène toujours 2-1.

22:40 - Savanier sur coup franc ! Sur un coup franc idéalement placé dans l'axe à 25 mètres, Téji Savanier enroule bien le ballon mais ça retombe juste au-dessus de la barre transversale. Navas semblait sur la trajectoire.

22:37 - PSG: Mbappé entre en jeu Thomas Tuchel effectue deux changements dans la foulée de ce but inscrit par Kean. L'Italien laisse justement sa place à Kylian Mbappé, alors que Gueye est remplacé par Kays Ruiz-Atil.

22:35 - ⚽ BUT ! Kean redonne l'avantage au PSG ! Quel but de Moise Kean pour le PSG ! Rafinha récupère le ballon au milieu du terrain et peut lancer Moise Kean. Moise Kean élimine Congré d'un superbe passement de jambes avant de tromper dans un angle fermé Omlin d'une lourde frappe sous la barre ! 2-1 pour le PSG.