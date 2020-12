PSG - Istanbul Basaksehir : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

PSG - ISTANBUL. Le Paris Saint-Germain joue sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions, ce mardi 8 décembre 2020, contre l'Istanbul Basaksehir. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable parisienne.

Le PSG aborde son dernier match de poules de Ligue des champions, ce mardi, face à l'Istanbul Basaksehir, avec l'horizon un peu plus dégagé, après sa victoire sur le terrain de Manchester United la semaine dernière : Paris sera en effet qualifié pour les 8e de finale s'il ne perd pas contre la formation turque et sera même assuré de terminer premier du groupe H s'il gagne. Le club parisien peut même obtenir son passeport pour la suite de la compétition en cas de défaite, si la rencontre entre Leipzig et MU ne se termine pas sur un résultat nul. Un scénario que les hommes de Thomas Tuchel vont évidemment tout faire pour éviter, l'objectif étant de garder son destin en mains. "Le premier objectif est de gagner, et on ne veut pas penser à autre chose, a prévenu l'entraîneur parisien. Je veux du sérieux et de la concentration, il n'y a aucun match facile dans cette compétition". A noter que de son côté, la formation turque n'a plus rien à espérer dans cette phase de poules puisqu'elle est assurée de terminer à la quatrième et dernière place du groupe.

L'horaire est désormais classique pour les matchs de Ligue des champions : le coup d'envoi de ce PSG - Istanbul Basaksehir sera donné à 21h, ce mardi 8 décembre 2020, dans un Parc des Princes une nouvelle fois à huis clos, par l'arbitre roumain Ovidiu Hategan.

Ménagés le week-end dernier en championnat, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Neymar devraient réintégrer le onze de départ. Si ce dernier est articulé en 4-4-2, Angel Di Maria sera sans doute titularisé. Si Thomas Tuchel privilégie un 4-3-3, les deux places au milieu de terrain aux côtés de Verratti se joueront entre Danilo, Paredes, Herrera, Rafinha et Gueye. A noter que Bernat, Sarabia et Icardi, blessés, manquent à l'appel. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Di Maria, Verratti, Paredes ou Danilo, Neymar - Kean, Mbappé.

Ce match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot en streaming sur Internet, il faudra vous tourner soit vers le site web de RMC Sport, soit vers celui de Téléfoot. Rappelons que, dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant (à partir de 19,90 euros par mois).

Linternaute.com vous propose de vivre ce PSG - Istanbul en direct commenté mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.