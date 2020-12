"PSG - Istanbul Basaksehir : Paris gagne et termine premier, le résumé du match"

21:44 - Neymar hisse Paris au sommet

C'est un match dont on se souviendra. Après un report décidé par les joueurs de Basaksehir suite aux insultes présumées racistes du quatrième arbitre, le match entre le PSG et l'Istanbul BB pouvait reprendre ce mercredi. Quatorze minutes ou presque avait été écoulées avant l'interruption qui aura fait le tour du monde. La rencontre a donc repris par un coup-franc avec un compteur affichant 13 minutes passées de quelques secondes. Le PSG aura mis du temps pour rentrer dans son match mais, porté par un Neymar de gala il n'a finalement mis peu de temps pour estomper les doutes sur sa qualification.

Une merveille de but précédé d'un petit pont et d'un tir brossé, lançait Paris (1-0, 21e). Le Brésilien récidive, un quart d'heure plus tard, malgré l'intervention de Gunok qui ne peut empêcher le doublé du Brésilien (2-0, 37e). Le PSG se met à l'abri un peu plus d'une minute plus tard quand dans un premier temps Bakker croit marquer. Un but qui sera refusé dans un second temps grâce au VAR mais qui permettra à l'arbitre de revenir à une faute du gardien stambouliote sur Neymar dont Mbappé se chargera de frapper et marquer (3-0, 37e).

La seconde période est un long fleuve tranquille pour le PSG marqué par un passage à vide dont profitera Basaksehir pour réduire l'écart (57e). Entre temps, Neymar avait illuminé encore un peu plus cette soirée avec un nouveau but. Mbappé lui, ira de son doublé pour parachever le travail. Le PSG s'impose 5-1 et termine premier de son groupe. Mal parti après des défaites contre Manchester et Leipzig, Paris finit encore une fois leader de son groupe. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, le "Ney" déclare son amour au PSG et ne dit pas non à une prolongation. Son président se dit, lui, confiant quant à celle du Brésilien mais aussi concernant Mbappé. Rendez-vous désormais lundi midi pour savoir quel sera l'adversaire du PSG pour les prochains huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles.