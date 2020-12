Sebastian Coltescu : qu'a dit l'arbitre accusé de racisme par Pierre Webo ?

"Negru", "negro", "noir"... Quels mots exacts a prononcés l'arbitre roumain Sebastian Coltescu, hier soir, lors du match entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir, pour désigner Pierre Achille Webo, membre du staff de l'équipe turque ?

[Mis à jour le 9 décembre 2020 à 12h27] Encore inconnu il y a 24 heures, Sebastian Coltescu a franchi les portes de la notoriété d'une manière qu'il n'avait pas envisagé, ce mardi 9 décembre 2020, à l'occasion du match de la Ligue des champions de football qui opposait le PSG au club turc de l'Istanbul Basaksehir, au Parc des Princes. L'arbitre roumain est en effet suspecté d'avoir proféré des propos racistes à l'égard de Pierre Achille Webo, membre du staff de la formation turque, l'arbitre roumain, qui ont déclenché la colère des joueurs des deux équipes, puis l'arrêt du match, finalement reporté à mercredi.

Au lendemain de l'incident, les propos de Sebastian Coltescu ont été quasiment unanimement condamnés, y compris par le ministre des Sports roumain, qui "condamne fermement tout propos qui peut être interprété comme raciste, xénophobe ou discriminatoire" et qui a présenté ses "excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas". La Fédération roumaine de football a, elle, sa volonté de se "désolidariser fermement de toute action ou déclaration à connotation raciste ou xénophobe", tout en précisant qu'elle attendrait de prendre connaissances des conclusions du rapport de l'UEFA pour agir, et pour prendre d'éventuelles sanctions.

Quels mots a employé, Sebastian Coltescu, accusé de racisme ?

A la 13e minute de jeu, hier soir, alors que le staff de l'Istanbul BB s'agite à la suite d'une décision arbitrale favorable au PSG, Ovidiu Hategan, l'arbitre central, se rapproche du bord du terrain pour consulter le quatrième arbitre, son compatriote roumain Sebastian Coltescu, qui lui répond : "Le noir là-bas. Allez voir qui c'est. Le noir là-bas, ce n'est pas possible d'agir comme ça". Dans la foulée, Ovidiu Hategan prend acte et décide d'expulser Pierre Achille Webo, ancien international camerounais et adjoint de l'entraîneur turc Okan Buruk, mais Webo s'emporte immédiatement, non pas pour contester le carton rouge, mais au sujet propos tenus, en l'occurrence "negru", "noir" en roumain. Les protagonistes semblent ensuite comprendre que la connotation n'est pas la même que pour le terme "négro" en français, mais cela ne suffit pas à calmer les débats. "Vous ne dites jamais 'ce gars blanc', vous dites 'ce gars', tente alors d'expliquer à l'arbitre Demba Ba, l'attaquant sénégalais de l'Istanbul Basaksehir, qui était sur le banc de touche au moment des faits. Donc pourquoi quand vous désignez un gars noir, vous dites 'ce gars noir' ?". Après de longues négociations, l'UEFA a finalement décidé de reporter le match et de confier l'arbitrage, ce mercredi, à quatuor néerlando-polonais.

Age, parcours… Qui est Sebastian Coltescu ?

Cet arbitre de nationalité roumaine, âgé de 43 ans, avait déjà semé le trouble par le passé, selon le journaliste Emanuel Rosu, qui indiquait hier soir que Sebastian Coltescu avait été retiré des listes FIFA il y a deux semaines. "C'est un habitué du championnat et il comptabilise même une petite expérience européenne, principalement comme quatrième arbitre, mais il y a deux semaines, la fédération roumaine a annoncé que cette campagne serait sa dernière, car il allait être retiré de la liste de la Ligue des champions", confirme Rosu, aujourd'hui, sur le site Internet de So Foot. Les raisons de ce déclassement seraient à chercher du côté de l'âge de Cotlescu (43 ans) et tout simplement de son faible niveau arbitral. "ll devient vite émotionnel sous le coup de la pression et cela le conduit à commettre de nombreuses erreurs, explique encore Emnauel Rosu. En somme, je crois qu'il n'a plus le niveau pour arbitrer au plus haut niveau".