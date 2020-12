"Rennes - Marseille : Rennes fait tomber l'OM, le résumé du match match"

23:14 - L'OM marque le coup

L'Olympique de Marseille restait sur six victoires consécutives mais a fini par tomber sur la pelouse du Stade Rennais ce soir (2-1), alors que le club phocéen restait sur plus d'un an sans défaite en championnat. Au classement, l'OM reste à la quatrième place mais voit Lille, vainqueur de Dijon (0-2), et le PSG, vainqueur de Lorient (2-0), prendre respectivement 5 et 4 points d'avance. Pour rappel, l'OM a toujours deux matches en retard à jouer. Lyon, tenu en échec par Brest (2-2), est troisième avec 3 points d'avance sur l'OM.