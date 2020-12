Dijon - Lille : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

DIJON - LILLE. Le LOSC, nouveau leader de Ligue 1, se déplace en Bourgogne ce mercredi 16 décembre 2020, dans le cadre de la 15e journée. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des deux formations.

Lille étrenne ce soir son statut de leader du championnat sur la pelouse de Dijon, 20e et dernier. Un match en forme de formalité pour le LOSC ? "Effectivement, si on fait une photo du classement à l'heure actuelle, nous sommes en haut et ils sont en bas, mais ce n'est pas la réalité du moment pour Dijon, a prévenu Christophe Galtier, le coach de la formation nordiste. C'est une équipe qui est en train de se ressaisir, avec du potentiel". L'équipe bourguignonne reste en effet sur trois matchs sans défaite (1 victoire, 2 nuls) et se souviendra qu'elle était sortie vainqueur de son dernier duel avec les Lillois, en janvier dernier, sur le score de 1-0. Bis repetita ce mercredi ? Verdict au coup de sifflet final, aux alentours de 20h45.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 15e journée de Ligue 1 entre Dijon et Lille : il sera donné à 19 heures, ce mercredi 16 décembre 2020, depuis le stade Gaston-Gérard.

La composition probable de Dijon : Racioppi - Boey, Ecuélé Manga, Panzo, Ngonda - Diop, Ndong - Ebimbe, Celina, Sammaritano - Konaté. La composition probable de Lille : Maignan - Celik, Soumaoro, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Lihadji ou Bamba - Yazici, Yilmaz ou David.

Cette rencontre entre Dijon et Lille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Téléfoot n°3 qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre mercredi soir, sur cette page, ce match entre le DFCO et le LOSC en direct commenté, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live.