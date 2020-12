"PSG - Strasbourg : pronostic, compo, chaîne TV… Les infos du match"

PSG - STRASBOURG. Le Paris Saint-Germain affronte le RC Strasbourg, ce mercredi 23 décembre 2020, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez également la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le PSG termine sa riche année 2020 par la réception de Strasbourg et avec l'ambition de reconquérir la place de leader du championnat, actuellement occupée par Lille (Paris est 3e avec un point de retard). Pour Thomas Tuchel, confronté à une avalanche de blessures dans son effectif (voir la composition probable), l'objectif sera d'abord de parvenir à bâtir un onze de départ compétitif. "Nous devons trouver des solutions, cela ne sera pas facile", a indiqué le coach parisien, qui s'attend à devoir lutter contre un adversaire alsacien "qui possède une forte personnalité et qui n'abandonne jamais". Le Paris-SG abordera néanmoins cette rencontre avec la faveur des pronostics. La cote attribuée à la victoire du Paris Saint-Germain se situe ainsi autour de 1,25 euro (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul et le succès strasbourgeois sont cotés à plus de 5 euros. Pariez en ligne avec Winamax (100 € remboursés), Unibet (100 € de paris gratuits) ou Betclic (100 euros euros remboursés avec le code promo LINTERNAUTE).

Le coup d'envoi de ce match de la 17e journée de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg sera donné à 21h, ce mercredi 22 décembre 2020, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Jérôme Miguelgorry, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Christophe Mouysset, Erwan Finjean et Samir Zolota, tandis que Mikael Lesage et Olivier Thual seront chargés de l'assistance vidéo.

Privé de nombreux joueurs sur blessure (Bernat, Kimpembe, Diallo, Danilo, Kurzawa, Florenzi, Paredes Icardi, Neymar), Thomas Tuchel pourrait néanmoins proposer une nouvelle fois une composition de départ articulée en 5-3-2. La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Pembélé, Marquinhos, Kehrer, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha ou Draxler - Kean, Di Maria. Du côté alsacien, Thierry Laurey devrait notamment opter pour un milieu de terrain en losange. La compo probable de Strasbourg : Kawashima - Lala, Simakan ou Mitrovic, Djiku, Carole - Bellegarde, Aholou, Liénard ou Sissoko, Thomasson - Diallo, Ajorque.

Ce PSG - Strasbourg ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de Canal+. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, le match en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.