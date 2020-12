"PSG - Strasbourg : trop simple pour Paris, le résumé du match"

PSG - STRASBOURG. Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé face au RCSA 4-0 grâce un but magnifique de Gueye et un autre de Mbappé. On jouait le dernier match de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Paris reste 3e au classement. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:28 - Paris prend rendez-vous avec 2021 Conclure l'année sur cette victoire résume assez bien la première partie de saison du PSG. Après une performance moyenne, sans forcer, le PSG a su profiter des erreurs de son adversaire pour l'emporter. Bas, trop bas même en première période, les Strasbourgeois subissent le jeu. Paris, pourtant, ne force pas. Mais grâce à son jeune défenseur Pembélé, le PSG ouvre le score (1-0, 18e). Les Parisiens ne prennent pas une avance plus importante à cause d'un très bon Simakan. Le PSG reprend la seconde période sur un rythme similaire: celui d'un sénateur. Le break ne se fera qu'à la 79e sur une erreur défensive strasbourgeoise et un but de Mbappé, seul (2-0, 79e). Ensuite, Strasbourg va totalement craquer. Une première fois, Gueye va illuminer momentanément ce match avec une superbe frappe flottante à 30 mètres qui vient tromper Kawashima (3-0, 88e). Et puis, enfin, sur une nouvelle erreur de relance qui profitera à Draxler pour emmener l'action jusqu'au bout grâce Kean (4-0, 90+1). Le PSG termine donc 2020 par une victoire mais ne reste qu'à la 3e place du championnat à 1 point de Lille et Lyon, respectivement deuxième et premier de Ligue 1. L'année 2021 attend désormais les Parisiens qui devront offrir un autre visage pour essayer de garder leur place sur le trône de France. En Europe, le Barça sera au menu d'une année qui s'annonce encore palpitante.

23:09 - Ajorque : "On a fait un bon match" Au micro de Canal+, Ludovic Ajorque a expliqué que son équipe a "fait un bon match" et reconnaît que "le deuxième but est mal arrivé. C’est chiant de perdre comme ça. On aurait pu faire mieux sur cette fin de match. Il va falloir revenir gonflé à bloc".

22:57 - Gueye : "On a mis la manière" Au micro de Canal+, Idrissa Gueye, se dit "content. On a avait envie de bien terminer l’année. Et, ce soir, on a mis la manière. On a dominé et a réussi à mettre du rythme. Avec ce 4-0, on est content. Troisième au classement ? Le plus important c’est la fin de saison".

22:51 - C'est terminé ! Bien ! C'est terminé entre le PSG et Strasbourg. Les hommes de Thierry Laurey ont complètement craqué en fin de match et s'inclinent 4-0 !

22:48 - BUT de Kean ! Strasbourg craque complètement ! Sur une passe ratée de la défense alsacienne, Draxler récupère le ballon, s'avance et sert Verratti. L'Italien pique son ballon mais c'est sauvé sur sa ligne. Derrière Kean est là pour frapper fort à 3 mètres. C'est touché par une strasbourgeois mais ça rentre quand même ! 4-0... Ça fait mal pour les Strasbourgeois.

22:45 - QUEL BUT DE GUEYE !!! MAMAMIA QUEL BUT !!!! Alors que tout le monde s'endormait à quelques minutes de la fin, Idrissa Gueye frappe à 30 mètres ! Un missile flottant qui vient se loger dans le but de Kawashima, à ras du poteau ! SUPERBE !! 3-0

22:37 - BUT de Mbappé !! Alors qu'il vient de rentrer, le strasbourgeois Diallo, pressé par le bloc parisien, redonne derrière. Sauf que sa passe est ratée pour Mitrovic qui gère mal la situation. Di Maria est là pour récupérer le cuir. L'offrande pour Mbappé est trop simple à jouer. Seul à 5 mètres du but, le numéro 7 du PSG est trouvé et marque ! 2-0 pour un petit Paris.

22:35 - La frappe de Prcic à côté Paris déjoue totalement. Strasbourg ne fait pas un match extraordinaire, loin s'en faut, sauf que le PSG ne fait guère mieux. Sur une perte de balle parisienne, Prcic a le temps pour frapper. Il enroule du pied droit mais sa frappe passe à un mètre du poteau de Navas... Attention aux Parisiens, qui ne mènent que 1-0.

22:23 - Simakan heurté par Navas dans la surface Sur un coup-franc, le ballon est touché par Marquinhos de la tête. Le ballon s'envole, Simakan est à la retombée mais sa reprise passe au-dessus. Navas est venu à sa rencontre pour contrer mais le portier parisien est en retard. Simakan s'écroule dans la surface. Pas de pénalty. Et à juste titre. Navas touche à peine le joueur du RCSA qui se relève 1 minute plus tard.

22:17 - L'occasion pour Mbappé Sur un centre de Di Maria, proche de la surface côté gauche, le ballon n'est maîtrisé par personne. Finalement, Mbappé tente de frappé en demi-volée. Mais, déséquilibré, le Français ne peut cadrer...

22:10 - Rythme tranquille Ce n'est clairement pas le match de l'année. Même si Strasbourg n'est pas aussi passif que lors de la première période avec un pressing beaucoup plus important et une utilisation bien meilleure, le match n'est pas très rythmé.

22:10 - Mbappé n'y arrive pas Mbappé, à l'image de ses derniers matchs, n'est pas au mieux. Ses passes n'arrivent pas à destination et il perd, pour l'instant, son duel avec Simakan.

22:02 - C'est reparti ! Les 22 mêmes acteurs reprennent ! Les Parisiens ont archi dominé cette première période avec près de 75% de possession de balle.

21:55 - Bakker : "C'est assez simple" Le défenseur parisien Mitchell Bakker a donné son avis sur la première période. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été clair au micro de Canal+: "C’est assez facile pour nous, on contrôle le match".