"PSG - Brest : pronostic, chaîne TV, compo… Tout savoir sur le match"

PSG - BREST. Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Brestois, ce samedi 9 janvier 2021, dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 1 de foot. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en direct ainsi que la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le PSG, deuxième du classement, ne pourra pas récupérer la place de leader du championnat ce samedi soir face à Brest (Lyon, premier, a trois points d'avance et un goal average favorable) mais espère bien, à domicile, ouvrir le compteur de victoires de Mauricio Pochettino, son nouvel entraineur, qui a du se contenter d'un score de parité, mercredi à Saint-Etienne, pour son premier match sur le banc du club de la capitale. Les chiffres proposés par les principaux opérateurs de pronostics en ligne sont d'ailleurs, sans surprise, en faveur de Paris, dont la cote de victoire ressort à moins de 1,20 euros tandis que celle du nul se situe à plus de 8 euros et celle du succès brestois à près de 15 euros. Pariez en ligne avec Winamax (100 € remboursés), Unibet (100 € de paris gratuits) ou Betclic (100 euros euros remboursés avec le code promo LINTERNAUTE).

Le coup d'envoi de ce match de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Brest sera donné à 21h, ce samedi 9 janvier 2021, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Hakim Ben El Hadj, l'arbitre de la rencontre, qui sera épaulé par Gwenaël Pasqualotti, Mohamed Benkemouche, mais aussi par Azzédine Souifi (4e arbitre), Frank Schneider et Guillaume Debart (assistance vidéo).

Pour ce deuxième match de la semaine, le Paris-SG sera à nouveau privé, sur blessure, de plusieurs éléments, dont Bernat, Kimpembe, Neymar, Danilo ou Paredes. La compo probable du PSG : Navas - Pembélé, Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker - Herrera ou Draxler, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé. Du côté breton, Olivier Dall'Oglio pourrait organiser sa composition de départ en 4-4-2. La compo probable de Brest : Larsonneur - Duverne, Chardonnet, Hérelle, Perraud - Honorat ou Philipotteaux, Belkebla, Lasne, Faivre - Mounié, Cardona.

Ce Paris-SG - Brest ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair ce samedi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct à la télévision (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de Canal+. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce samedi soir, sur cette page, ce match PSG - Brest en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.