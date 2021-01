Rennes - Lyon : heure, diffusion TV, compo... Les infos du match

RENNES - LYON. Le choc de la 19e journée de Ligue 1 oppose le Stade Rennais, à l'OL, ce samedi 9 janvier 2021. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition préparent les deux entraîneurs ?

Le leader du championnat, Lyon, défend sa première place sur le terrain de Rennes, cinquième, ce samedi, avec l'espoir de poursuivre sa série d'invincibilité, face à une formation bretonne qui a retrouvé des couleurs et de l'ambition ces dernières semaines. "On va essayer de faire ce que les quinze dernières équipes qui ont affronté Lyon n'ont pas réussi à faire", a d'ailleurs indiqué Julien Stéphan, le coach rennais, avant le match, avant de préciser : "Il faudra limiter leur apport offensif, être très fort dans les deux surfaces, très costauds, très bien organisés et essayer de leur poser des difficultés". Les Rouge et Noir restent par ailleurs sur deux succès consécutifs face à cet adversaire, à chaque fois sur le terrain de l'OL (0-1 en décembre 2019 et 2-3 en avril 2019). En revanche, lors du précédent duel disputé au Roazhon Park, c'est Lyon qui l'avait emporté (0-1 en mars 2019).

Comme pour l'ensemble des matchs de la 19e journée de Ligue 1, le coup d'envoi de ce Rennes - Lyon sera donné à 21h, ce samedi 9 janvier 2021, depuis le Roazhon Park. Les deux équipes rejoueront le week-end prochain en championnat, respectivement à Brest et contre Metz.

Dans le camp rennais, Julien Stéphan devrait rester fidèle à sa composition en 4-3-3, avec probablement le retour d'Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Da Silva, blessé, est forfait. La compo probable de Rennes : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Bourigeaud ou Grenier, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Terrier. Du côté lyonnais, Rudi Garcia pourra compter sur le retour de Toko-Ekambi, récemment testé positif au Covid-19, qui pourrait toutefois démarrer sur le banc. La compo probable de Lyon : Lopes - De Sciglio, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Cherki ou Toko-Ekambi.

Pour voir ce Rennes - OL à la TV, il vous faut posséder un abonnement à la chaîne Téléfoot Stadium 1, la seule à proposer la diffusion du match en direct (le programme TV).

Une retransmission en streaming est également proposée par le diffuseur pour ce Rennes - Lyon : rendez-vous sur le site Internet de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est également réservé aux abonnés.

Ce match entre le Stade Rennais et l'OL sera également à vivre en direct commenté sur cette page, avec l'évolution du score et le descriptif des temps forts en live puis le résumé complet de la rencontre et les premières impressions des joueurs.