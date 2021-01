"PSG - OM : Paris remporte le Trophée des champions, le résumé du match"

PSG - OM. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'Olympique de Marseille mercredi sur le score de 2 buts à 1, grâce à des buts d'Icardi et de Neymar contre un but de Payet pour l'OM. Le PSG remporte le 10e Trophée des champions de son histoire. Découvrez le résumé du match.

23:30 - Le PSG remporte son 10e Trophée des champions Le Paris Saint-Germain voulait se venger après sa première défaite à neuf ans face à l'OM en septembre dernier (0-1). C'est chose faite ce mercredi soir lors du Trophée des champions, avec une victoire (2-1) finalement logique au vu de la rencontre. Pourtant, les Marseillais ont bien commencé en effectuant un pressing haut qui a beaucoup gêné les Parisiens pendant 20 minutes, avant de baisser d'un cran. Après deux buts logiquement refusés à Icardi (22e) et Mbappé (30e), l'Argentin va finalement trouver la faille peu avant la mi-temps. Sur un service d'Angel Di Maria, il s'y reprend à deux fois pour tromper Mandanda, qui sortira blessé à la pause (1-0, 39e). L'ancien buteur de l'Inter passe même tout proche du doublé dans le temps additionnel, mais son tir s'écrase sur la barre transversale (45e+2). Les Marseillais, peu dangereux jusqu'ici, proposent autre chose au retour des vestiaires et se montrent plus pressant devant le but de Keylor Navas, sans toutefois se créer d'occasion nette, par manque de précision dans le dernier geste. Bousculés malgré l'entrée de Neymar (pas ménagé par Alvaro), les Parisiens obtiennent un penalty après une faute de Pelé sur Icardi. Neymar ne se fait pas prier pour marquer et faire le break (2-0, 85e). Dos au mur, les Marseillais réduisent l'écart dans la foulée grâce à Payet, bien servi par Thauvin (89e), mais ne parviennent pas à égaliser. Le PSG remporte son premier trophée de la saison et Mauricio Pochettino le premier trophée de sa carrière, 11 jours après ses débuts sur le banc parisien.

23:20 - OM-Villas-Boas: "La meilleure équipe a perdu" L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, s'est exprimé au micro de Canal+ à la fin de la rencontre, déçu du résultat ce soir et de la défaite de l'OM, pas forcément méritée selon lui: "Je crois que la meilleure équipe a perdu ce soir. On était bien dans le match et on ne méritait pas de perdre. On a bien maîtrisé la récupération et les transitions. Mais c'est dommage. On concède un penalty après une perte de balle au milieu et c'est l'unique moment où on n'était pas en place. On le voulait, ce trophée. C'est dommage pour nous. Je félicite l'équipe et les joueurs car je pense que la meilleure équipe a perdu. Des trois matches que j'ai joué contre Paris, c'était peut-être notre meilleur match oui."

23:12 - PSG-Icardi: "Très content pour l'équipe" Désigné homme du match de cette rencontre où il a marqué et obtenu un penalty (2-1), l'attaquant du PSG Mauro Icardi était évidemment ravi, au micro de Canal+, à la fin du match: "Je suis très content de revenir comme ça, après plusieurs mois sans jouer à cause d'une blessure. Je suis revenu lors du dernier match et j'ai marqué et une passe décisive, c'est bien. Mais l'important, c'était de gagner la finale. Je suis très content pour l'équipe, on a fait des sacrifices aujourd'hui pour gagner et c'était important pour nous." ????️ "Je suis content de faire mon retour. Je suis content pour le but, content pour l'équipe. On a fait des sacrifices pour gagner, c'était très important"



Mauro Icardi, "el hombre del matcho !" @LaurentPaganel1 ???? #PSGOM pic.twitter.com/biVG3y3ChH — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 13, 2021

23:04 - OM-Thauvin: "On progresse" Après le coup de sifflet final au micro de Canal+, l'ailier de l'OM Florian Thauvin trouvait que, malgré la défaite face au PSG (2-1), il y a avait eu de bonnes choses du côté de l'OM ce soir: "Ce soir on a quand même réalisé un bon, malgré la défaite qui est rageante. D'habitude on est tous regroupés derrière et on a très peu le ballon, mais aujourd'hui on les a pas mal embêtés dans le pressing et la relance. On s'est créé des occasions et on marque un but dans le jeu. Malheureusement on prend un penalty qui nous fait mal avant. Mais on peut en tirer du positif, car plus les années passent plus on leur tient tête. Il va falloir continuer à travailler. On avait gagné en septembre, on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui mais on progresse et c'est le plus important."

22:55 - ⏰ C'est terminé à Lens ! Le PSG s'impose ! Après une dernière frappe manquée de Thauvin, M. Buquet siffle la fin du match à Lens ! Le PSG s'impose face à l'OM (2-1) et remporte le 10e Trophée des champions de son histoire ! Icardi (39e) et Neymar (85e, sp) ont marqué côté parisien et Payet a réduit l'écart en fin de match (90e).

22:51 - Cinq minutes de temps additionnel M. Buquet accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le PSG et l'OM. Les Marseillais ont cinq minutes pour égaliser et arracher une séance de penalties !

22:50 - PSG: Sarabia entre Cinquième et dernier changement du côté du Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia entre à la place d'Ander Herrera dans cette fin de match.

22:49 - ⚽ BUT ! Payet réduit l'écart ! L'Olympique de Marseille reprend espoir dans cette fin de match ! Sur le côté droit, Lirola décale Thauvin qui va au bout et centre du droit pour une fois. Payet coupe la trajectoire au premier poteau et trompe Navas ! Le PSG ne mène plus que 2-1 alors qu'on entre dans le temps additionnel.

22:48 - PSG: Pochettino effectue deux changements Mauricio Pochettino effectue deux changements dans cette fin de match. Danilo Pereira et Moise Kean remplacent Leandro Paredes, victime de crampes, et Mauro Icardi, premier buteur de ce match.

22:44 - ⚽ BUT ! Neymar trompe Pelé (2-0) ! Neymar se charge de tirer le penalty et prend à contre-pied Yohann Pelé avec beaucoup de maîtrise ! 2-0 pour le PSG, la messe semble dite, à cinq minutes de la fin du temps règlementaire.

22:43 - Penalty pour le PSG ! M. Buquet revient sur sa décision et désigne le point de penalty en faveur du PSG ! Pelé reste en revanche sur le terrain et n'écope même pas d'un carton jaune.

22:42 - Icardi s'écroule dans la surface Lancé dans la profondeur, Mauro Icardi prend le dessus sur Alvaro Gonzalez et pénètre dans la surface. Il pousse un peu loin son ballon mais crochète Pelé avant de se faire faucher. M. Buquet n'indique pas le point de penalty... mais va vérifier ça avec la VAR.

22:40 - OM: Rongier remplacé André Villas-Boas tente le tout pour le tout dans cette fin de match. Valère Germain remplace Valentin Rongier pour les dix dernières minutes de ce Trophée des champions.

22:39 - Alvaro doit faire attention Nouvelle intervention musclée d'Alvaro Gonzalez sur Neymar, qui était encore une fois passé plein axe grâce à sa pointe de vitesse. M. Buquet lui fait signe qu'à la prochaine faute du genre, ce sera un deuxième carton jaune et l'expulsion...