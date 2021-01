"Angers - PSG : heure, chaîne TV, compo…Tout savoir sur le match"

ANGERS - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace en Anjou, ce samedi 16 janvier 2021, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point également, sur la composition probable de chaque équipe.

Le PSG poursuit son marathon de janvier (quatrième rencontre en dix jours) par un match de championnat sur la pelouse du SCO d'Angers, ce samedi. Après avoir remporté le Trophée des champions mercredi face à Marseille, les hommes de Mauricio Pochettino abordent ce rendez-vous en confiance, d'autant que l'infirmerie se vide petit à petit (voir la composition des équipes). Le coach argentin qui s'attend à "un match difficile" dans le Maine-et-Loire a confié vendredi son désir de retrouver au plus vite le sommet du classement (Paris est actuellement deuxième à un point de Lyon). "Mais le plus important est d'être régulier dans nos performances", a-t-il toutefois nuancé, en songeant sans doute aux quatre défaites déjà enregistrées par son équipe depuis le début de la saison en Ligue 1.

Le coup d'envoi de ce match de la 20e journée de Ligue 1 entre Angers et le PSG sera donné à 21h, ce samedi 16 janvier 2021, depuis le stade Raymond-Kopa, par Amaury Delerue, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Bertrand Jouannaud, Bastien Courbet et Pierre Gaillouste, tandis que Jérémie Pignard et Abdelali Chaoui seront chargés de l'assistance vidéo.

Mauricio Pochettino a récupéré ces derniers jours plusieurs joueurs de retour de blessure mais Colin Dagba, Thilo Kehrer, Rafinha (Covid), Juan Bernat (genou), Alexandre Letellier (coude) manqueront à l'appel. Mbappé et Verratti pourraient être ménagés en début de rencontre. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Herrera, Gueye - Sarabia, Di Maria, Neymar - Icardi ou Kean. Côté ligérien, Stépane Moulin devrait optre pour une composition de départ organisée en 4-2-3-1. La compo probable d'Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani - Capelle, Fulgini, Pereira Lage - Diony.

Cette opposition entre Angers et le Paris-SG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le SCO et le Paris Saint-Germain en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce samedi soir, sur cette page, ce match Angers - PSG en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.