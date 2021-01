Brest - Rennes : heure, chaîne TV… Les infos du match de Ligue 1

BREST - RENNES. Le derby breton entre Brestois et Rennais est au programme de la 20e journée du championnat de France de football ce dimanche 17 janvier 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

Revenu dans la course à l'Europe depuis plusieurs semaines (5e avant cette 20e journée de Ligue 1), Rennes se voit proposer un bon test ce dimanche, face à une séduisante formation de Brest qui pointe à la 11e place du classement mais qui reste sur quatre matchs sans victoire face à son son voisin breton. Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais s'est toutefois montré prudent cette semaine devant la presse. "C'est une équipe hyper performante à domicile, elle a déjà battu Monaco et Lille, ils sont allés faire match nul à Lyon juste avant la trêve, a-t-il observé. Ils marquent beaucoup de buts. Ils sont dangereux sur les centres et de la tête. Ils sont capables de poser des soucis dans le jeu direct et dans la profondeur. Il faudra faire un match très costaud. C'est une équipe atypique mais performante". SOn homologue brestois, Olivier Dall'Oglio souhaite, lui, s'appuyer sur la précédente confrontation entre les deux équipes, en coctobre dernier, malgré la défaite (1-2) . "On avait pris conscience que l'on pouvait faire quelque chose contre Rennes, à condition d'être plus concentrés, notamment sur les coups de pied arrêtés, a-t-il rappelé vendredi . On était sortis frustrés de ce match".

Le coup d'envoi de ce match de la 20e journée de Ligue 1 entre Brest et Rennes sera donné à 13h, ce dimanche 17 janvier 2021, depuis le stade , l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de , tandis que seront chargés de l'assistance vidéo.

Cette opposition entre le Stade Brestois et le Stade Rennais ne bénéficie pas d'une diffusion en clair à la TV aujourd'hui : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce derby breton en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposons par ailleurs de vivre le match en direct commenté avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.