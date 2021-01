Brest - Rennes : les Rennais s'imposent au forceps, le résumé du match

15:03 - Perraud : "Ça s'est joué à des petits détails"

Au micro de TéléFoot, le Brestois Romain Perraud se dit très frustré de la tournure de la rencontre. "Ça s'est joué à des petits détails. On a touché le poteau et la transversale. Ce match aurait pu basculer en notre faveur. On a livré une belle bataille, on a tout donné".