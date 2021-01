Stade Brestois - Stade Rennais : suivez la 2e mi-temps en direct

La trêve est certes passée par là mais Rennes n'a plus connu la défaite en Ligue 1 depuis Lens le 5 décembre dernier. Les hommes de Julien Stéphan restent sur 2 matchs nuls dont un très positif contre l'OL. Avec 4 victoires et 2 nuls, Rennes tentera donc de poursuivre ce midi sa bonne série d'invincibilité.

12:34 - Dall'Oglio : "On les sent attachés à ce stade"

Brest est donc presque favori au vu de son efficacité à domicile qui en fait le 5e meilleure équipe du championnat dans ce domaine. Alors comment l'expliquer ? On met les courses et les intensités qu’il faut, peut-être qu’on le fait moins à l’extérieur, expliquait en conférence de presse Olivier Dall'Oglio. Et puis, les joueurs se sentent à l’aise même s’il manque le public. Il y a une sorte de confiance, d’énergie qui est là et qu’on ressent du banc. On les sent attachés à ce stade".