PSG - Montpellier : heure, chaîne TV, compo… Tout savoir sur le match

PSG - MONTPELLIER. La 21e journée de la Ligue 1 de foot commence ce vendredi 22 janvier 2021 par ce joli choc Paris et le MHSC. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des équipes.

Après avoir récupéré le fauteuil de leader le week-end dernier, le PSG a l'occasion de prendre ses )distances avec ses poursuivants, ce vendredi, face à Montpellier, en attendant les autres rencontres du week-end. Face à lui, le club de la capitale trouvera une formation héraultaise qui n'a toujours pas gagné en 2021 (trois défaites et un nul), mais qui reste ambitieuse, à l'image de son coach Michel Der Zakarian, qui confiait ce matin en conférence de presse : "On va à Paris pour faire un bon match, en étant bien organisé, et si on veut faire un bon match il va falloir bien défendre, éviter les déchets techniques. Il va falloir aussi être en capacité de leur faire mal quand on aura le ballon". En somme, il lui faudra éviter de reproduire les mêmes erreurs que lors des trois précédentes confrontation, toutes remportées par les Parisiens (5-0 et deux fois 3-1).

Le coup d'envoi de ce Paris-SG - Montpellier sera donné à 21h, ce vendredi 22 janvier 2021, depuis le Parc des Princes, par Willy Delajod, l'arbitre de la rencontre, qui sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean tandis que Olivier Thual officiera en qualité de quatrième arbitre. Antony Gautier et Guillaume Debart seront chargés de l'assistance vidéo.

Dans le camp parisien, Mauricio Pochettino sera privé pour ce match de Juan Bernat, Ander Herrera, blessés, et Colin Dagba (Covid-19). La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi. Du côté héraultais, Jordan Ferri, suspendu, et Andy Delort, blessé, manquent à l'appel. Michel Der Zakarian devrait organiser sa composition de départ en 5-3-2. La compo probable de Montpellier : Omlin - Sambia, Cozza ou Hilton, Mendes, Congré, Ristic ou Oyongo - Savanier, Le Tallec, Chotard ou Mollet - Laborde, Mavdidi

Ce match entre le Paris-SG et Montpellier ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce vendredi, puisque c'est la chaîne Téléfoot qui assure la retransmission de la rencontre (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming, rendez-vous sur le site Internet de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre PSG - Montpellier en direct commenté ce mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé de ce match d'ouverture de la 21e journée de Ligue 1.