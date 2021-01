PSG - Montpellier: Paris déroule grâce à Mbappé, le résumé du match

PSG - MONTPELLIER. Face à une équipe du MHSC rapidement réduite à 10, le PSG s'est largement imposé face à Montpellier sur le score de 4 buts à 0, ce vendredi soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Mbappé, Neymar et Icardi ont marqué. Découvrez le résumé du match.

23:25 - Le PSG a déroulé face à Montpellier Le Paris Saint-Germain, quasiment au complet ce vendredi soir, accueillait Montpellier avec la ferme volonté de s'imposer et de continuer à progresser sous les ordres de Mauricio Pochettino. C'est chose faite, avec une large victoire au final (4-0). Mais il sera difficile de retenir des enseignements de ce match pour l'entraîneur argentin, qui a vu ses joueurs évoluer à 11 contre 10 pendant 70 minutes ce soir. Les Parisiens ont en effet eu la tâche facile face au MHSC, dont le gardien suisse Jonas Omlin a été exclu après 19 minutes de jeu pour une sortie non maîtrisée sur Kylian Mbappé en dehors de sa surface. Peu de temps, Kylian Mbappé trouve la faille, lui qui restait sur plusieurs matches sans marquer (1-0, 34e). Bertaud, le remplaçant d'Omlin, sauve le MHSC sur une frappe d'Icardi (55e) avant de craquer ensuite comme tous ses coéquipiers. Mauro Icardi (2-0, 60e), Neymar (3-0, 61e) et encore Kylian Mbappé (4-0, 63e) tuent tout suspense dans ce match en seulement trois minutes et permettent au PSG de finir tranquillement cette rencontre. Seules ombres au tableau, les sorties sur blessure de Keylor Navas et de Marquinhos côté parisien. Mollet est lui sorti blessé côté montpelliérain.

23:18 - Le PSG met la pression sur Lille et Lyon Le Paris Saint-Germain n'a pas laissé passer l'occasion de mettre la pression sur ses poursuivants ce soir face à Montpellier (4-0). Le PSG prend trois points d'avance en tête de la Ligue 1 sur Lille et cinq sur l'OL. Ce week-end, Monaco accueille Marseille samedi (21h), Lille se déplace à Rennes dimanche (17h) avant que l'OL n'aille à Saint-Etienne pour le derby dimanche soir (21h). De son côté, le MHSC reste 11e, dans le ventre mou du classement, après un 7e match sans victoire (2 matches nuls pour 5 défaites).

23:10 - MHSC-Souquet: "Il n'y a rien de honteux" Le défenseur de Montpellier Arnaud Souquet était évidemment déçu au micro de Téléfoot après le coup de sifflet, mais ne voulait pas vraiment s'attarder sur cette défaite au Parc des Princes: "On le savait que ça allait être difficile, mais il ne faut pas avoir honte de perdre ce match. On ne joue pas dans la même cour. Il ne faut pas avoir trop de regrets, il n'y a rien de honteux à perdre ce soir. La semaine prochaine, on doit se reprendre car ça fait quelques temps qu'on n'a pas gagné. On ne va pas tirer d'enseignements de ce match-là, car on a été dans le dur tout le match."

23:02 - PSG-Di Maria: "Très satisfait" Le milieu de terrain argentin du PSG, Angel Di Maria, était satisfait du match des Parisiens ce soir, au coup de sifflet final au micro de Téléfoot: "Oui je suis très satisfait, on a fait un grand match. On a eu beaucoup d'occasions qu'on a réussi à convertir et d'autres non. Mais c'est bien, on a mis du rythme. On est en train de s'adapter à nouveau football et on doit se mettre au niveau physiquement. On est tous satisfaits pour Kylian Mbappé évidemment."

22:52 - Fin du match (4-0) ! L'arbitre siffle la fin de cette rencontre entre Paris Saint-Germain et Montpellier HSC, à Paris, sur le score de 4-0.

22:52 - Di Maria tente sa chance ! Angel Di Maria se trouve en bonne position à l'entrée de la surface et déclenche une frappe puissante mais ça passe largement au-dessus du but montpelliérain.

22:50 - Paris déroule Les Parisiens gèrent tranquillement cette fin de match pour le moment, même si c'est parfois un peu chaud sur la pelouse après certains contacts. M. Delajod tente de garder le calme sur le terrain.

22:47 - Frappe contrée de Neymar Neymar tente sa chance sur un coup franc un peu lointain tout de même en faveur du PSG. Le tir du Brésilien est détourné par le mur et cela offre un corner au PSG, mais ça ne donne rien.

22:46 - Tir non cadré pour Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain tente de trouver la faille mais la tentative est imprécise.

22:44 - Changement pour Paris Saint-Germain Willy Delajod donne son accord pour un changement : Mauro Icardi quitte l'aire de jeu tandis que Pablo Sarabia fait son entrée pour Paris Saint-Germain.

22:43 - Carton jaune pour Marco Verratti (Paris Saint-Germain) Marco Verratti, le joueur de Paris Saint-Germain, est sanctionné d' un avertissement à la 82e minute, dans cette 2e période.

22:41 - Un seul changement encore possible Avec les entrées de Danilo Pereira et de Mitchel Bakker, il ne reste plus qu'un changement pour Mauricio Pochettino. Du côté du MHSC, Michel Der Zakarian a déjà effectué ses 5 changements.

22:38 - Carton jaune pour Neymar (Paris Saint-Germain) Neymar, le joueur de Paris Saint-Germain, hérite d' un carton jaune à la 76e minute, dans cette 2e mi-temps.

22:38 - Changement pour Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa cède sa place à Mitchel Bakker à la 76e minute de jeu dans cette partie.