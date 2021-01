"Contenu sans titre"

PSG - MONTPELLIER. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, ce vendredi soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

21:04 - Hors-jeu sifflé contre Paris Saint-Germain Mauro Icardi est sanctionné d'un hors-jeu pour Paris Saint-Germain et permet à l'équipe adverse de repartir de l’avant. Nous disputons la 5e minute de jeu dans cette partie.

21:03 - Montpellier en 4-4-1-1 Michel Der Zakarian n'a pas organisé son équipe en 5-4-1 comme on pouvait le croire mais plutôt en 4-4-1-1, avec Mollet en soutien de Laborde. Congré évolue latéral droit dans la défense à 4 et Souquet à gauche. Sambia est milieu droit et Ristic milieu gauche, eux qui jouent parfois comme pistons dans les côtés.

21:00 - Coup d'envoi à Paris ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre Paris Saint-Germain - Montpellier HSC vient d’être donné par Willy Delajod, au Parc Des Princes.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et de Montpellier pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants par M. Delajod.

20:50 - Michel Der Zakarian espère faire un "bon match" Malgré le défi qui attend Montpellier ce soir, Michel Der Zakarian, l'entraîneur montpelliérain espère obtenir des points ce soir au Parc des Princes: "On va à Paris pour faire un bon match, en étant bien organisé, si on veut faire un bon match, leur poser des problèmes, il va falloir bien défendre et éviter les déchets techniques. Il va falloir être en capacité de leur faire mal quand on aura le ballon, il va falloir être efficace, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il faut que collectivement, on soit très bon, il y a une concentration, une agressivité à avoir. Après l’adversaire en face peut être meilleur que toi. Au match aller, il nous avait posé des problèmes malgré une équipe amoindrie. Il y avait un milieu de terrain qui avait bien fonctionné et bien joué. Il nous avait posé des problèmes mais nous aussi on leur en avait posé. Il va falloir être très très discipliné. Ils ont des joueurs de grands talents qui peuvent faire la différence à tout moment. À la moindre erreur, ils peuvent te punir."

20:42 - Paris est en forme A l'inverse, le PSG reste sur une belle série de six rencontres sans défaite en Ligue 1, en plus du gain du Trophée des Champions (2-1 contre Marseille) il y a une petite dizaine de jours. Depuis son arrivée, Mauricio Pochettino a gagné trois des quatre matchs qu’il a dirigés, replaçant son équipe au sommet du classement. Paris reste sur trois succès face à Montpellier en Ligue 1, soit sa plus longue série face à cet adversaire dans l'élite. Et autre mauvaise nouvelle pour le MHSC, le PSG reste sur trois victoires avec au moins quatre buts d'écart lors des trois dernières réceptions de Montpellier...

20:34 - Montpellier dans le dur Le MHSC vit une période compliquée depuis plusieurs semaines. Montpellier reste en effet sur six matchs sans victoire en Ligue 1 (2 matches nuls pour 4 défaites), sa plus longue disette sous Michel Der Zakarian. La Paillade pourrait connaître une septième rencontre dans l’élite sans succès pour la première fois depuis août-octobre 2016. Le MHSC n’a plus gagné en Championnat depuis le 12 décembre 2020 et une victoire 3-2 au stade Felix Bollaert-Delelis de Lens.

20:26 - Montpellier: Der Zakarian blinde sa défense Michel Der Zakarian semble craindre le déplacement sur la pelouse du Parc des Princes et a choisi de renforcer sa défense ce soir, avec une défense à 5 et un seul attaquant, Gaëtan Laborde, en l'absence d'Andy Delort, blessé. Hilton est titulaire avec Congré et Pedro Mendes dans l'axe de la défense. Le onze de départ du MHSC: Omlin - Souquet, Mendes, Hilton, Congré, Ristic - Le Tallec, Sambia, Savanier, Mollet - Laborde. Le 11 de départ du MHSC @Ligue1UberEats pic.twitter.com/csrDusYzvM — MHSC (@MontpellierHSC) January 22, 2021

20:18 - PSG: Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria titulaires Remis du Covid-19, Mauricio Pochettino peut compter sur quasiment tous ses joueurs pour cette rencontre face à Montpellier. L'entraîneur argentin peut ainsi aligner ses "quatre fantastiques" devant, à savoir Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria. Paredes accompagne Verratti au milieu. En l'absence de Presnel Kimpembe, c'est Abdou Diallo qui est titulaire avec Marquinhos dans l'axe de la défense. Le onze de départ du PSG: K. Navas - Florenzi, Marquinhos, A. Diallo, Kurzawa - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi. ???? Le 1⃣1⃣ de départ pour ce #PSGMHSC



???????? #AllezParis pic.twitter.com/Yi26H8UxjO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2021

20:10 - Le PSG veut mettre la pression sur ses poursuivants Après avoir récupéré le fauteuil de leader le week-end dernier, le PSG a l'occasion de prendre ses distances avec ses poursuivants, ce vendredi soir face à Montpellier, en attendant les autres rencontres du week-end. Monaco accueille Marseille samedi (21h), Lille se déplace à Rennes dimanche (17h) avant que l'OL n'aille à Saint-Etienne pour le derby dimanche soir (21h). Les Parisiens sont actuellement à égalité de points avec Lille (mais ont une meilleure différence de buts) et deux points d'avance et Lyon. De son côté, le MHSC est 11e, dans le ventre mou du classement.