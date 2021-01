"Saint-Etienne - Lyon : l'OL humilie les Verts, le résumé du match"

Mis sous pression par les victoires du PSG devant Montpellier vendredi (4-0) et de Lille à Rennes un peu plus tôt ce dimanche (0-1), l'OL a parfaitement assuré à Saint-Etienne avec cette large victoire (0-5). Rien ne change donc sur le podium de la Ligue 1 après cette 21e journée. Le PSG et Lille sont à égalité en tête avec 45 points et l'OL est à 2 points derrière. Monaco, après sa victoire devant l'OM samedi (3-1), est 4e à 4 points de Lyon.

Le défenseur de l'AS Saint-Etienne, Timothée Kolodziejczak, est apparu abattu au micro de Téléfoot après le coup de sifflet final: "C'est une sale soirée. On n'a pas été bon du tout, on s'est fait baladés da la première à la dernière minutes. On a couru dans le vide. C'est une grosse claque, on est abattus mais il va falloir repartir de l'avant car il y a le maintien à aller chercher en fin de saison."

22:52 - OL-Dubois: "Un super match"

Le latéral droit de l'OL, Léo Dubois, auteur de deux passes décisives ce soir, était évidemment ravi de cette large victoire lyonnaise ce soir, au micro de Téléfoot: "On a fait un super match, avec un état d'esprit collectif donc c'est bien. On se relance non seulement en terme de points mais aussi en terme de victoires donc on est contents. Contrairement à avant, on travaille beaucoup les coups de pied arrêté et ça paye. Les supporters nous on fait vibrer ce matin et je pense qu'on les a fait vibrer ce soir. On passe devant Saint-Etienne en terme de victoires dans l'histoire donc je suis fier et honoré d'apporter ça au club et au président."