"Saint-Etienne - Lyon : pronostic, chaîne TV, compo… L'actu du match"

SAINT-ETIENNE - LYON. Le derby entre l'ASSE et l'OL clôture la 21e journée de la Ligue 1 de football ce dimanche 24 janvier 2021. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez la composition probable de chaque équipe.

L'AS Saint-Etienne aborde ce derby face à Lyon dans des conditions délicates, avec un effectif décimé par le Covid-19 (10 cas + 8 dans le staff) mais pas suffisamment pour que le match soit reporté (il faut 11 cas positifs chez les joueurs pour qu'une telle décision soit prise). Une situation qui a provoqué cette semaine la colère de Claude Puel, le coach stéphanois estimant que l'équité entre les équipes n'est été respectée. En outre, les Verts traversent une période difficile sur le plan sportif (aucune victoire en 2021). "Quand je regarde le contenu de nos dix derniers matches, je constate que, malgré les aléas, on réalise des prestations de très bonne facture mais qu'on n'est pas récompensés au niveau comptable, note toutefois Puel. On progresse et on franchit des paliers. Alors actuellement, le staff confiné chez lui piaffe d'impatience et il en est de même pour les joueurs. C'est aussi le cas de ceux qui ne sont pas touchés par le virus. Ils ont envie d'en découdre. Certes, on connaît une vague mais il est hors de question de larmoyer sur la situation. On dénonce les faits mais, quelle que soit l'équipe alignée, notre motivation sera décuplée". L'OL, qui reste, lui, sur deux matchs sans succès, est prévenu…

Le coup d'envoi de ce match de la 21e journée de Ligue 1 entre l'AS St-Etienne et l'OL sera donné à 21h, ce dimanche 24 janvier 2021, depuis le stade Geoffroy-Guichard, par Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier sera assisté de Frédéric Haquette, Hicham Zakrani et Benoît Millot, tandis que Amaury Delerue et Yohann Rouinsard seront chargés de l'assistance vidéo.

Privé de nombreux joueurs récemment contaminés par le Covid-19 (Kolodziejczak, Hamouma, Debuchy, Youssouf, Bouanga, Abi, Bajic, Green, Monnet-Paquet et Moukoudi étaient indisponibles le week-end dernier et seulement quatre d'entre eux pourront rejouer face à l'OL), Claude Puel, qui a été lui même été testé positif et placé à l'isolement, va devoir se montre imaginatif pour bâtir sa composition de départ. La compo probable de Saint-Etienne : Moulin - Moueffek, Sow, Kolodziejczak, Trauco - Nordin, Camara, Neyou, Aouchiche - Hamouma, Bouanga. Du côté de l'OL, Rudi Garcia devrait rester fidèle à son 4-3-3. Houssem Aouar et Maxwel Cornet (douleurs musculaires) sont incertains, Paqueta est suspendu. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet ou De Sciglio - Caqueret, Thiago Mendes, Guimaraes - Kadewere, Depay, Toko-Ekambi.

Ce Saint-Etienne - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct.

Pour regarder cette rencontre entre l'ASSE et l'OL en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faudra vous diriger vers le site Internet dédié de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

