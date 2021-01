"Saint-Etienne - Lyon : l'OL prend l'avantage, le match en direct"

SAINT-ETIENNE - LYON. Tino Kadewere et Marcelo ont donné l'avantage aux Lyonnais dans le Chaudron. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir, lors de la 21e journée de Ligue 1.

21:45 - C'est la pause à Saint Etienne Benoit Bastien a porté le sifflet à sa bouche. 21:44 - Moulin intervient bien Lancé côté droit, Karl Toko Ekambi centre en bout de course en direction de Memphis mais cette fois c'est Jessy Moulin qui parvient à capter le ballon le premier dans la surface. Il relance vite derrière mais les Stéphanois perdent le ballon rapidement. 21:42 - Corner pour Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais vient de décrocher un corner dans cette 1e période. On en est à la 42e minute à Saint Etienne. 21:41 - Les Lyonnais gèrent bien Même menés 2-0, les Verts ne parviennent pas du tout à réagir et continuent de subir la domination lyonnaise. Claude Puel va devoir, s'il le peut, changer des choses à la mi-temps pour ne pas voir son équipe couler. 21:38 - L'OL continue de pousser Les Lyonnais continuent de pousser même s'ils mènent déjà 2-0 dans cette première période. Kadewere se retrouve encore en bonne position dans la surface et crochète Moulin avant de centrer mais Sissoko revient pour dégager en catastrophe. 21:37 - Marcelo plus haut que tout le monde (0-2) ! Sur un coup franc excentré côté droit, Léo Dubois centre parfaitement au point de penalty en enroulant bien son ballon. Marcelo arrive lancé et reprend de la tête pour tromper Jessy Moulin qui ne peut rien faire sur ce coup-là ! 21:36 - But pour Olympique Lyonnais (0-2) ! But pour Olympique Lyonnais, inscrit par Marcelo, à la 36e minute de jeu dans cette 1e période à la 36e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! 21:36 - Occasion pour Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais se procure une belle opportunité de faire évoluer le score alors que les deux équipes en sont à la 36e minute dans cette 1e mi-temps. 21:34 - Moulin sauve l'ASSE ! Après une perte de balle de Kolodziejczak, les Lyonnais jouent vite en une touche et cela débouche sur une bonne passe vers Toko Ekambi à gauche. Seul face à Moulin, l'attaquant lyonnais tergiverse un peu et Moulin remporte le duel en sortant très rapidement ! Le score reste à 1-0 pour l'OL. 21:33 - Kadewere commet une faute Une nouvelle fois trouvé en bonne position sur l'aile droite, Léo Dubois centre mais ne trouve aucun de ses coéquipiers au deuxième poteau. Tino Kadewere commet de toute façon une faute sur Sissoko. 21:30 - Plusieurs Stéphanois à l'échauffement Certainement mécontent de la prestation de son équipe ce soir, Claude Puel a déjà envoyé trois joueurs s'échauffer sur le bord du terrain (Krasso, Nordin et Youssouf). L'entraîneur des Verts pourraient faire des changements rapides dans ce match. 21:26 - Les Verts ont du mal Les joueurs de Claude Puel ont vraiment de la difficulté au moment de construire et de créer des décalages. Le milieu de terrain lyonnais règne sur ce match pour l'instant. 21:23 - De Sciglio trouve la barre ! Mattia De Sciglio passe tout près de faire le break pour l'OL ! Sur un corner mal dégagé par la défense stéphanoise, le latéral italien hérite du ballon à l'entrée de la surface et déclenche une frappe puissante mais le ballon s'écrase sur la barre transversale ! 21:23 - Carton jaune pour Bruno Guimaraes (Olympique Lyonnais) Bruno Guimaraes, le joueur de Olympique Lyonnais, hérite d' un carton jaune à la 23e minute, dans cette 1e période. 21:22 - L'OL domine Les Lyonnais ont vraiment pris l'ascendant dans cette rencontre après cinq minutes en faveur de l'ASSE en début de match. Le but n'a pas changé la donne et les Gones continuent d'asphyxier les Verts dans leur camp. LIRE PLUS

Saint-Etienne - Lyon : les infos utiles

La compo de Saint-Etienne : Moulin - A. Sissoko, M. Camara, Kolodziejczak, Trauco - Moueffek, Gourna-Douath, Gabard - Neyou - Abi, Hamouma. La compo de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Guimaraes, Thiago Mendes, Caqueret - Kadewere, Depay, Toko Ekambi. La composition de chaque formation a été dévoilée une heure avant le coup d'envoi, prévu à 21h ce dimanche 24 janvier 2021.

Ce Saint-Etienne - PSG ne bénéficie pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct.

Pour voir cette rencontre entre l'ASSE et l'OL en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Vivez également le match en direct commenté sur cette page (voir ci-dessus).

Statistiques du match