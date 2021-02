Lens - Marseille : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

LENS - MARSEILLE. L'OM, en crise, se déplace sur la pelouse du RC Lens, ce mercredi 3 février 2021, pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition préparent les deux entraîneurs ?

Crise de résultats (quatre défaites d'affilée), fronde des supporters, démission de son entraîneur André Villas-Boas... L'Olympique de Marseille se trouve dans une situation plus que délicate avant de se rendre à Lens, ce mercredi, pour affronter une formation nordiste qui signe cette saison un joli retour en Ligue 1, avec une 7e place au classement provisoire à la clé, avec désormais deux points d'avance sur l'OM, seulement neuvième (deux matchs en retard). Les hommes de Franck Haise disposent en outre d'un avantage psychologique puisque lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, toute récente, ils s'étaient imposés sur le score de 1-0 sur la pelouse du Stade Vélodrome, le 20 janvier dernier. A domicile, cette fois, Gaël Kakuta et ses coéquipiers espèrent profiter de ce contexte favorable pour enfoncer les Marseillais et s'installer dans la première partie du tableau.

Le coup d'envoi de ce match de la 23e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l'OM sera donné à 21h, ce mercredi 3 février 2021, depuis le Stade Bollaert, par Willy Delajod, l'arbitre de la rencontre.

Franck Haise, le coach du RCL, devrait une nouvelle fois organiser sa composition de départ en 3-5-2, avec Kakuta en meneur de jeu. La compo probable de Lens : Leca - Michelin, Fortès, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Banza. Du côté de l'Olympique de Marseille, Gueye, Cuisance, Khaoui et Balerdi sont suspendus, Amavi est blessé et Rongier est incertain. La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Gonzalez, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara, Rongier ou Ntcham, Payet- Benedetto, Milik.

Ce match entre le RC Lens et l'OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi, puisque c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission de la rencontre (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming, rendez-vous sur le site Internet de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre ce Lens - OM en direct commenté ce mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé de ce match de la 23e journée de Ligue 1.