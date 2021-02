Lens - Marseille : l'OM s'en sort bien, le résumé du match

LENS - MARSEILLE. Alors qu'ils menaient 2-0 grâce à des buts signés Thauvin et Milik, les Marseillais ont laissé les Lensois revenir et égaliser, mais peuvent s'estimer heureux avec le point du match nul (2-2). Découvrez le résumé de la rencontre.

23:30 - L'OM lâche des points, mais peut s'estimer heureux Englué dans une crise profonde avant ce déplacement compliqué à Lens mercredi soir, l'Olympique de Marseille espérait se reprendre, au moins sportivement, après trois défaites consécutives en championnat et avant la venue du PSG dimanche au stade Orange-Vélodrome. Sans André Villas-Boas mais avec Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'OM, et Philippe Anziani, l’entraîneur de l’équipe réserve, sur le banc, l'OM subit la pression en début de match face à des Lensois sûrs d'eux. Mais, contre le cours du jeu, Florian Thauvin (0-1, 37e) puis Arkadiusz Milik, auteur de son premier but sous les couleurs phocéennes (0-2, 45e+3), vont donner un avantage inespéré aux Marseillais avant la pause. Un avantage gâché par les coéquipiers de Steve Mandanda, qui encaissent un but dès le retour des vestiaires, signés Florian Sotoca (1-2, 46e). Juste après, Florian Thauvin a l'occasion de redonner de l'air à l'OM mais se manque inexplicablement (49e). Dès lors, recroquevillés sur leur but, les joueurs de Larguet et Anziani vont subir et subir, jusqu'à craquer sur un but de Facundo Medina (2-2, 61e). Ensuite, jusqu'à la fin du match, les Lensois tenteront tout pour prendre l'avantage mais n'y parviendront pas, par manque de réussite ou par manque de chance. L'OM respire un peu mieux grâce à ce point du match nul, mais est loin d'être tiré d'affaire.

23:18 - Lens et Marseille stagnent au classement Avec ce match nul qui ne rapporte qu'un point, les deux équipes n'avancent pas au classement de la Ligue 1. Le RC Lens reste 7e avec 35 points tandis que l'OM reste 9e avec 33 points, mais avec deux matches de plus à jouer encore. L'AS Monaco, actuel 4e de Ligue 1 et virtuellement qualifié pour la Ligue Europa, pointe à 12 longueurs des Marseillais.

23:10 - Lens-Sotoca: "Beaucoup de regrets" Buteur ce soir mais aussi maladroit sur certaines actions, l'attaquant lensois Florian Sotoca était déçu de ce résultat face à l'OM ce soir au micro de Téléfoot (2-2): "On a beaucoup de regrets. On ne fait pas une première mi-temps dégueulasse, mais on rentre à la mi-temps à 2-0, un peu contre le cours du jeu. A la mi-temps on s'est dit de continuer et de mieux finir nos actions. Après, on a la chance de marquer en début de deuxième période et on les fait douter. Sur la fin, on a beaucoup de regrets car on a les occasions de gagner ce match. C'est dommage de ne pas avoir su gagner ce match."

23:01 - OM-Payet: "On a montré des choses positives" Visage fermé au micro de Téléfoot après le coup de sifflet final, Dimitri Payet, le milieu de terrain de l'OM, était déçu après la prestation marseillaise en deuxième période: "La première chose qu'on voulait faire c'était montrer un visage cohérent, en montrant de la générosité et il y en a eu ce soir. En première mi-temps, en étant plus compacts, on a montré des choses positives. Mais la deuxième mi-temps est à revoir et on le paye en ne prenant que le point du match nul."

