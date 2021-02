RC Lens - Olympique Marseille : RC Lens réduit la marque

LENS - MARSEILLE. Bousculés, les Marseillais mènent malgré tout à Lens grâce à des buts signés Thauvin et Milik (1-2). Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille, ce mercredi soir, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

22:15 - Lens a changé de système En faisant entrer Kalimuendo à la place de Michelin, Franck Haise a changé de système et est repassé à une défense à 4. Cela pose beaucoup de problèmes aux Marseillais pour le moment, surtout que les joueurs offensifs lensois ont beaucoup de libertés. 22:15 - Tir non cadré pour RC Lens Opportunité intéressante pour RC Lens mais cela manque de précision et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille. 22:14 - Occasion manquée pour Olympique Marseille Olympique Marseille crée le danger mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 55e minute de la partie. 22:14 - Tir cadré pour RC Lens Situation intéressante pour RC Lens : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager. 22:13 - Six mètres pour Olympique Marseille Olympique Marseille peut se dégager avec ce 6 mètres au cœur de cette 2e période. Nous disputons la 53e minute de cette rencontre. 22:13 - Tir non cadré pour RC Lens RC Lens tente de trouver la faille mais la tentative est imprécise. 22:13 - Corner en faveur de RC Lens C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par RC Lens. On joue la 53e minute dans cette 2e période. 22:12 - Touche pour RC Lens Le directeur de jeu signale à l'instant une touche pour RC Lens. Le rappel du score : 1 - 2. 22:10 - Tir non cadré pour RC Lens RC Lens tente de trouver l'ouverture mais la tentative est hors cadre. 22:10 - Quelle occasion pour Thauvin ! Quelle opportunité pour l'OM de reprendre deux buts d'avance ! Après une bonne combinaison avec Payet, Milik joue bien le coup dans la surface et décale bien Thauvin sur la droite qui, seul face au but, manque le cadre ! Quel raté. 22:09 - Tir non cadré pour Olympique Marseille Olympique Marseille tente de trouver la faille mais la tentative manque de précision pour inquiéter la défense adverse. 22:08 - Carton jaune pour Cheick Oumar Doucoure (RC Lens) Cheick Oumar Doucoure, le joueur de RC Lens, est sanctionné d' un carton jaune à la 48e minute, dans cette 2e période. 22:08 - Coup franc en faveur de Olympique Marseille L'arbitre siffle un coup franc pour Olympique Marseille alors que nous jouons la 48e minute de jeu. 22:07 - Sotoca marque et Lens relance la rencontre ! Les Marseillais se font surprendre dès le début de la seconde période ! Kalimuendo, qui vient de rentrer, déborde sur le côté gauche et centre fort. Banza dévie au premier poteau pour Sotoca qui trompe Mandanda d'une frappe puissante ! L'OM ne mène plus que 2 buts à 1. 22:06 - Occasion pour RC Lens RC Lens se procure une jolie possibilité de faire évoluer le score alors que les deux formations en sont à la 46e minute dans cette 2e mi-temps. LIRE PLUS

Lens - Marseille : les infos utiles

La compo de Lens : Leca - Michelin, Fortès, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Banza. La compo de l'OM : Mandanda - Lirola, Perrin, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara, A. Gonzalez, Payet - Milik, Germain. La composition officielle de chaque équipe est annoncée une heure avant le coup d'envoi du match, programmé à 21h ce mercredi 3 février 2021.

Ce match de foot entre le RC Lens et l'OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir, puisque c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission de la rencontre (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming, rendez-vous sur le site Internet de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.