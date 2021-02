PSG - Nîmes : Paris gagne sans briller, le résumé du match

23:33 - Paris se rachète mais ne convainc pas avant l'OM

Ce Paris-là, version Pochettino est encore flou. On peine à voir les contours de cette équipe qui comporte encore des absences majeures. Malgré ça, ce soir, le PSG était bien plus fort que le dernier de Ligue 1. Nîmes a rapidement plongé dans ce match avec des occasions de Sarabia, Kean puis Mbappé en 10 minutes. Finalement, c'est Di Maria, après une erreur de relance des Crocos qui ouvre le score. Le buteur se muera ensuite en passeur. De son inévitable pied gauche, El Fideo adresse un caviar à Sarabia qui n'a plus qu'à déposer le ballon dans le but de Reynet. Paris mène 2-0 et le match semble déjà terminé.

Paris n'a cependant pas rendu une copie parfaite. Loin s'en faut. Rico aura sortis quelques belles occasions nîmoises et aura empêcher les coéquipiers de Ripart de reprendre confiance. Le PSG va tout de même clore tout suspense avec Mbappé. Encore pas au top de sa forme, le parisien se sera offert tout de même un très beau but. Son enroulé à l'entrée de la surface trompe Reynet, un brin avancé. À 3-0, Nîmes se sera encore créer plusieurs occasions. Mais le PSG n'encaissera pas de but et s'offre une victoire qui, au vu des succès de Lyon et Lille, compte énormément. Dimanche, les hommes de Pochettino retrouveront l'OM pour un nouveau Classico.