PSG - Nîmes : pronostic, diffusion TV, compo… L'actu du match

PSG - NIMES. Le Paris Saint-Germain, désormais troisième de Ligue 1, accueille le Nîmes Olympique, ce mercredi 3 février 2021. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming, ainsi que la cote et la composition probable des deux équipes.

Le PSG aborde la réception du Nîmes Olympique, ce mercredi, avec l'ambition de se racheter, trois jours après la défaite inattendue subie sur le terrain de Lorient. "Nous devons avoir une réaction et gagner les trois points face à Nîmes", a sobrement commenté Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mardi, sans toutefois tirer la sonnette d'alarme : "Nous avons besoin de temps pour créer une équipe forte. Depuis un mois, nous avons beaucoup joué mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous entraîner. Notre objectif prioritaire est de remporter cette Ligue 1 et nous avons encore du temps pour le faire". Face une formation gardoise scotchée à la dernière place du classement, le club de la capitale partira nettement avec la faveur des pronostics. Sa cote de victoire se situe autour de ,10 euro (pour 1 euro de mise), celle du résultat nul à plus de 13 euros et celle du succès de Nîmes à près de 30 euros.

Ce match entre le Paris Saint-Germain et Nîmes débutera à 21 heures, ce mercredi 3 février 2021, en même temps que quatre autres matchs de cette 23e journée de Ligue 1. La rencontre sera arbitrée par François Letexier, qui sera épaulé par Cyril Mugnier et Christophe Mouysset (assistants), Mathieu Vernice (quatrième arbitre), Jérémie Pignard et Guillaume Debart (assistance vidéo).

Dans le camp parisien, Mauricio Pochettino sera privé pour ce match de Keylor Navas, Marquinhos, Ander Herrera, Juan Bernat (blessés ou en phase de reprise), Marco Verratti, Abdou Diallo (Covid-19) et Neymar (suspendu). La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Sarabia, Paredes, Gueye, Di Maria - Icardi, Mbappé. Du côté gardois, Jérôme Arpinon pourrait organiser sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de Nîmes : Reynet - Alakouch, Briançon, Deaux, Meling - Fomba, Cubas, Ripart - Ferhat, Koné, Eliasson

Ce match du championnat de France de foot entre Paris et Nîmes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : la retransmission est en effet programmée sur Canal+ (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne cryptée, la plateforme mycanal. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre PSG - Nîmes en direct commenté ce mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé du match.