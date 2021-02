Le Paris Saint-Germain se déplaçait au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, sans Angel Di Maria et Neymar, tous les deux blessés. Les regards étaient donc braqués sur Kylian Mbappé et l'attaquant français a plus que répondu présent ce soir lors du succès du PSG (1-4). Le buteur parisien a inscrit un triplé historique sur la pelouse du Camp Nou, portant le club parisien tout au long de la rencontre. Pourtant, le PSG avait concédé le premier but, inscrit sur penalty par Lionel Messi après une faute de Layvin Kurzawa sur Frenkie de Jong (28e). Mais jamais les Parisiens n'ont pas paniqué et ils ont su revenir rapidement dans la rencontre grâce à Mbappé, idéalement servi par Verratti (32e). Malgré plusieurs occasions des deux côtés, les équipes reviennent aux vestiaires sur un score nul (1-1). Mais en deuxième période, le PSG appuie sur l'accélérateur et profite des failles catalanes pour marquer. Florenzi s'échappe d'abord sur la droite pour trouver, avec un peu de réussite, Mbappé au deuxième poteau (65e). Sur un coup franc frappé par Paredes, Moise Kean fait le break de la tête, profitant de l'attentisme des joueurs de Ronald Koeman (70e). En contre, en fin de match, Draxler décale idéalement Mbappé qui signe un triplé d'une frappe superbe dans la lucarne opposée (85e). Les Parisiens sont donc idéalement placés pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions avant le match retour, qui aura lieu le 10 mars prochain.

???????? "On apprend de nos erreurs. Il faut rester humbles. Quand on joue en équipe, on peut faire de belles choses. La saison n'est pas finie, il faut continuer à travailler." ???? La réaction du capitaine Marquinhos après la victoire du PSG au Camp Nou. #RMCChampions #FCBPSG #UCL pic.twitter.com/SKp3PfgOcJ

Kylian Mbappé avait forcément le sourire au moment de s'exprimer au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final, mais n'a pas été euphorique non plus, sachant que ce n'est "qu'un" huitième de finale aller de la Ligue des champions: "On est très content. C'était un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner, c'est ce qu'on a fait et avec la manière. Maintenant, on est concentré sur nos objectifs et on a un match important dimanche en championnat, où on n'a pas de marge et on n'est pas premiers. Ca va être important de se replonger dans la Ligue 1. Ce match est magnifique mais on n'a rien gagné. Je suis content, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à coeur. Il n'y a pas toujours de la réussite, je vais encore rater des matches mais je ne vais jamais me cacher."