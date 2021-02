BARCA - PSG. C'est en outsider que le Paris-SG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, ce mardi 16 février 2021, en 8e de finale aller de la Ligue des champions de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 14h29] L'heure de vérité a bientôt sonné pour le PSG, qui a rendez-vous ce mardi à Barcelone, en 8e de finale de la Ligue des champions. Très irrégulière dans le jeu, que ce soit en championnat ou en C1, la formation parisienne a en effet semé le doute, ces dernières semaines, sur sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes européennes et à renouveler sa performance de l'année dernière (finaliste de la compétition). Face à un Barça que l'on a connu certes plus flamboyant mais qui traverse actuellement la meilleure période de sa saison, sous l'impulsion d'un Lionel Messi en grande forme, les hommes de Mauricio Pochettino devront probablement évoluer à leur meilleur niveau de manière à au moins conserver des chances de qualification en vue du match retour. Un challenge que Paris va devoir relever sans sa star, Neymar, à nouveau blessé au plus mauvais moment et qui pourrait également manquer la deuxième manche en mars, mais aussi sans Angel Di Maria. " Il nous manque des joueurs importants mais on a une équipe dans laquelle il faut avoir confiance, a estimé le coach parisien, le week-end dernier, après la laborieuse victoire face à Nice (2-1). C'est évidemment mieux si tout le monde est là, mais on n'aura pas d'excuse". C'est toutefois le FC Barcelone qui partira avec la faveur des pronostics pour ce match aller, sa cote de victoire ressortant autour de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée au succès du PSG se situe à près de 3,50 euros et celle du résultat nul à 4 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match des 8e de finale de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG : il sera donné à 21h, ce mardi 16 février 2021, depuis le Camp Nou, par le Néerlandais Björn Kuipers, l'arbitre de la rencontre.

Du côté de Barcelone, Ronald Koeman déplore les absences de Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Ronald Araujo, tous blessés. Gerard Piqué, absent depuis le mois de novembre, pourrait, lui, faire son retour, même si l'entraîneur a refusé de confirmer ou d'infirmer sa présence dans la composition de départ. La compo probable du Barça : Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann. Dans le camp parisien, Maurico Pochettino est privé de Neymar, Di Maria et Bernat, tandis ue Marco verratti, préservé le week-end dernier, devrait pouvoir débuter. La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti, Gueye - Kean ou Sarabia, Icardi, Mbappé.

Ce Barça - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot entre le FC Barcelone et le Paris-SG en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Barcelone - PSG en direct commenté mardi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.