21:54 - Rien n'est fait à Barcelone

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont à égalité après les 45 premières minutes de ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lionel Messi a marqué le premier but de la rencontre sur penalty, après une faute de Layvin Kurzawa sur Frenkie de Jong (27e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a égalisé sur un service de Marco Verratti d'une frappe puissante (32e). Dembélé (29e) et Griezmann (37e) ont eu l'occasion de marquer un deuxième but pour le Barça, mais le PSG s'est aussi procuré des occasions franches, par Icardi (19e et 45e) et Kurzawa (35e). Tout reste à faire au Camp Nou !