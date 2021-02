Caen - PSG : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de Coupe de France

CAEN - PSG. Le club normand, pensionnaire de Ligue 2, défie le Paris Saint-Germain, ce mercredi 10 février 2021, en 32e de finale de la Coupe de France de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le PSG entame ce mercredi sa campagne de Coupe de France par un déplacement sur la pelouse du SM Caen, "coincé" entre deux matchs de Ligue 1 et placé moins d'une semaine avant le choc face à Barcelone en Ligue des champions. Au regard de ce calendrier chargé et du statut de son adversaire, qui évolue à l'échelon inférieur, le risque de relâchement est réel pour la formation parisienne, qui a déjà démontré sa fragilité à plusieurs reprises depuis le début de la saison. "On se doit d'être performant et de donner le meilleur de soi-même, qu'importe l'adversaire ou la compétition", a d'ailleurs rappelé l'entraîneur Mauricio Pochettino avant ce 32e de finale. La méfiance est donc de mise d'autant que dans le camp normand, la motivation ne sera pas difficile à trouver. "On va aborder ce match sans complexe, on ne nous attend pas, il faut qu'on joue avec de l'audace, a ainsi indiqué Pascal Dupraz, le coach caennais. J'espère qu'on va donner une bonne image de notre équipe". Réponse aux alentours de 23h ce mercredi soir (en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ne disputeront pas de prolongation et se départageront lors de la séance des tirs au but).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match des 32e de finale de la Coupe de France entre le SM Caen et le PSG : sera donné à 21h05, ce mercredi 10 février 2021, depuis le stade Michel-d'Ornano, par Jérôme Miguelgorry, l'arbitre de la rencontre.

Mauricio Pochettino devrait proposer une composition de départ largement remaniée pour ce match de Coupe de France. A noter que Navas, Bernat, Dagba, Di Maria, Verratti, Icardi, Pembélé et probablement Herrera sont indisponibles. La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Diallo ou Kimpembe, Bakker - Danilo, Gueye ou Paredes - Sarabia, Rafinha, Draxler - Kean. Du côté normand, Riou, Innocent, Armougom, Rivierez, Oniangué, Jeannot, Deminguet et Nsona manqueront également à l'appel. La compo probable de Caen : Péan - Beka Beka, Weber, Vandermersch - Yago, Lepenant, Gonçalves, Mbengue - Bammou, Mendy, Court.

Ce Caen - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Eurosport 2 qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le SM Caen et le Paris-SG en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié d'Eurosport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Caen - PSG en direct commenté mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Coupe de France et les premières réactions.