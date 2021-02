Caen - PSG : suivez le match de Coupe de France en direct !

CAEN - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match des 32es de finale de la Coupe de France ce mercredi soir entre le stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain, en direct et en intégralité.

21:08 - Première parade pour Rico Les Caennais n'avaient pas beaucoup vu le ballon mais sur une erreur de relance de Kehrer, Traoré a l'opportunité de frapper. Et c'est ce qu'il fait ! Superbe frappe trop axiale malheureusement pour lui. Rico claque le ballon au-dessus de sa barre transversale. 21:04 - C'est parti ! C'est parti pour ce Caen-PSG ! Le coup d'envoi vient d'être donné par les Caennais, en bleu. En face, les Parisiens jouent avec leur tenue extérieure, en blanc. 21:02 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Il ne reste que quelques minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre ! Parisiens et Caennais viennent d'entrer sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. 20:57 - Caen: pas de victoire à domicile depuis le 7 novembre Le 11e de Ligue a-t-il une chance de battre le vice-champion d'Europe en titre ? Une chose est sure, les Normands n'ont plus gagné à domicile depuis plus de 3 mois. C'était le le 7 novembre contre Nancy. Les Caennais avaient alors gagné 2-1. 20:49 - Peu de profondeur de banc pour Pochettino Cette nouvelle n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'entraîneur du PSG qui doit déjà faire avec beaucoup d'absences. Di Maria, Dagba, Herrera, Navas, Verratti, Kurzawa, Bernat et Pembélé ne sont pas du voyage pour affronter le Stade Malherbe de Caen. Si la rencontre se passe bien on pourrait cependant voir Xavi Simons ou Edouard Michut, tous les deux sur le banc ce soir. 20:40 - Pas de Rafinha ce soir Le Paris Saint-Germain fera sans l'une de ses recrues estivales. Rafinha, touché par le covid il y a quelques semaines, n'est pas sur la feuille de match. La raison de cette décision est une "petite alerte musculaire" ressenti par le joueur, nous apprend nos confrères du Parisien. 20:35 - Dupraz, vers un tactique ultra défensive ? Pascal Dupraz a été très transparent sur son approche tactique pour la rencontre de ce soir. En conférence d'avant-match, l'entraîneur caennais a expliqué comment pouvoir avoir la possibilité de battre ce PSG-là. "Déjà si tu ne mets pas le bus, tu n’es pas bien. Ça commence par ça, a-t-il expliqué. Il faut déjà bien défendre mais il ne faut pas faire que ça. Contre le PSG, il faut mettre le bus et de temps en temps, sortir l’aéroplane. Voilà ce qu’il faudrait réaliser. Mais pour cela, il faut compter sur une vraie volonté collective". 20:26 - La composition de Caen Voici enfin, la composition caennaise pour ce 32e de finale de Coupe de France face au PSG: Péan - Yago, Beka Beka, Weber, Vandermersch, Fouda - Lepenant, Pi - Traoré, Bammou, Gioacchini 20:20 - La composition du PSG, Neymar capitaine Voici la composition du Paris Saint-Germain pour affronter Caen: Rico - Florenzi, Kehrer, Diallo, Bakker - Danilo, Paredes - Sarabia, Draxler, Neymar - Kean. À noter que Neymar est capitaine en l'absence notamment de Marquinhos ou Kimpembe. 20:15 - Une pelouse protégée du gel Malgré la vague de froid qui s'est abattue sur la France, la pelouse caennaise de ce soir ne sera pas gelée. Une bâche avait été posée pour braver les températures négatives. Surtout, le Stade Malherbe de Caen possède un système pour chauffer sa pelouse ! ❄️ La pelouse de d’Ornano enlève son manteau blanc, merci aux jardiniers de @SparfelC ???? #SMCaen #TeamSMC #SMCPSG pic.twitter.com/YOze5jFE93 — Stade Malherbe Caen???????? (@SMCaen) February 10, 2021 20:07 - Pochettino : "Des joueurs ont besoin de souffler" Mauricio Pochettino était au micro d'Eurosport il y a quelques minutes. "Cette compétition est très importante, confirme le coach parisien. On va aligner un équipe qui sera à 100%. Depuis dimanche, contre l’OM, il s’est passé beaucoup chose. Avec les blessures et le Covid, il y a des joueurs qui ont besoin de souffler d’autres qui ont besoin de jouer. Il faut faire un mix de tout ça mais il y aura ce soir une équipe compétitive". 20:00 - Bonsoir à tous ! Bonsoir, bienvenue pour ce Caen-PSG ! On joue les 32es de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse Michel d'Ornano de Caen. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h05 précisément.

Caen - PSG : les infos utiles

La compo du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Diallo, Bakker - Danilo, Paredes - Sarabia, Draxler, Neymar - Kean. La compo de Caen : Péan – Yago, Beka Beka, Weber, Vandermersch, Fouda – Lepenant, Pi – Traoré, Bammou, Gioacchini.

Ce match de Coupe de France entre Caen et le PSG ne bénéficie pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne Eurosport 2 qui assure la retransmission du match en direct (le programme TV). Thomas Bihel, Alain Boghossian et Pierre-Yves André seront aux commentaires.

Pour regarder ce Cane - PSG en streaming, rendez-vous sur le site Internet dédié d'Eurosport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Nous vous proposons par ailleurs de vivre le match en direct commenté, ce soir, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live (voir ci-dessus).