"PSG - Nice : Paris s'impose à l'arrache, le résumé de la rencontre"

19:30 - Paris inquiète avant le Barça

C'est une question à laquelle Pochettino est les siens devront répondre mardi soir: Paris est-il prêt ? Quoi qu'il arrive face au Barça, ce PSG-là de cet après-midi a peu de chance de faire tomber des Catalans pourtant peu convaincants eux non plus. Avec des températures presque polaires ce samedi, les Parisiens avaient bien entamé leur rencontre face à des Aiglons plutôt sur une phase ascendante ces dernières semaines. Paredes a joué comme dans un fauteuil face au manque de pressing niçois et Mbappé, lui, se régalait des espaces dans les couloirs. Le PSG mène 1-0 à la pause grâce à Draxler et tout semble aller pour le mieux.

Pourtant - et ce n'est pas une première cette saison - Paris se met à douter. Les hommes de Pochettino n'ont plus l'emprise sur le match et laissent passer des vents glacials dans leur dos. Nice en profite et, sur une erreur assez dingue de Marquinhos, égalise. Le PSG peine, presque essoufflé mais surtout sans idée. Nice pousse, touchera une seconde fois la transversale mais finira, finalement, par concéder un but en fin de match. Sur un centre fuyant de Mbappé au second poteau, Icardi saute plus haut que jamais, remise du pied pour Kean qui finit le travail. Le geste est beau, tout comme l'action. C'était la seule lumière dans la pénombre collective du PSG. Paris s'impose donc 2-1 sans convaincre. Les étoiles de la Ligue des Champions vont maintenant concentrer tous les regards, toutes les attentions. Et même si toutes les stars ne sont pas là, Mbappé and co ne pourront reproduire la même prestation. Les foudres du football s'abattront alors sur eux et scelleront l'avenir européen des Parisiens. Messi n'attend que ça.