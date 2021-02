PSG - Nice : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match

PSG - NICE. Le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain de l'OGC Nice, ce samedi 13 février 2021, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le PSG, troisième du classement, reçoit Nice, samedi, avec une double ambition en tête : d'abord celle de revenir provisoirement à égalité de points avec le leader lillois en obtenant les trois points de la victoire, ensuite celle de préparer au mieux le 8e de finale de finale aller de Ligue des champions, mardi à Barcelone, en engrangeant de la confiance et en en évitant de subir de nouvelles blessures. Probablement échaudé par la rencontre de mercredi à Caen, en Coupe de France, à l'issue de laquelle il a perdu Neymar pour quatre semaines, Mauricio Pochettino pourrait même ménager quelques cadres en vue du rendez-vous européen de la semaine prochaine. Les chiffres proposés par les principaux opérateurs de pronostics en ligne sont toutefois, sans surprise, en faveur de Paris, dont la cote de victoire ressort à moins de 1,25 euros tandis que celle du nul se situe à plus de 7 euros et celle du succès niçois à près de 13 euros.

Le coup d'envoi de ce match de la 25e journée de Ligue 1 entre le PSG et Nice sera donné à 17 heures, ce samedi 13 février 2021, depuis le Parc des Princes, à Paris, par Jérémie Pignard, l'arbitre de la rencontre, qui sera épaulé par Alexandre Viala et Philippe Jeanne, mais aussi par Guillaume Paradis (4e arbitre), Amaury Delerue et Stéphane Bré (assistance vidéo).

Pour ce deuxième match de la semaine, le Paris-SG sera à nouveau privé, sur blessure, de plusieurs éléments, dont Bernat, Neymar, Di Maria ou Dagba. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe ou Diallo, Kurzawa - Sarabia, Herrera, Gueye, Draxler - Icardi, Mbappé. Du côté azuréen, Adrian Ursea pourrait organiser sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de Nice : Benitez - Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara - Lees-Melou, Schneiderlin, Claude-Maurice - Lopes, Maolida, Gouiri.

Ce PSG - Nice ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair ce samedi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct à la télévision (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGCN, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de Canal+. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce samedi, sur cette page, ce match PSG - Nice en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.