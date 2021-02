"Paris Saint-Germain - OGC Nice : l'égalisation qui remet les compteurs à zéro"

18:08 - Quelle erreur de Marquinhos sur le but !

Quelle erreur de relance de Marquinhos ! Le Brésilien est dans sa surface et veut relancer dans l'axe. Mais sa passe trouve Rony Lopes. Et quel but !! L'attaquant niçois frappe alors qu'il fait face à Kimpembe. Le ballon vient fracasser la barre de Navas avant de rentrer ! Superbe ! 1-1 !