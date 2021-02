"Bordeaux - Marseille : réduit à neuf, l'OM arrache un point, le résumé du match"

BORDEAUX - MARSEILLE. Evoluant à 11 contre 9 pendant plus d'une demi-heure, les Girondins n'ont pas réussi à battre l'OM (0-0), ce dimanche soir lors de la dernière rencontre de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé du match.

23:25 - L'OM rapporte un bon point de Bordeaux Bordeaux a réussi à étirer une saison de plus son invincibilité à domicile face à Marseille, dont la dernière victoire en terres bordelaises remonter au 1er octobre 1977, mais les Girondins pourront nourrir des regrets de ne pas avoir réussi à battre l'OM dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-0), après voir fini la rencontre à 11 contre 9 pendant plus d'une demi-heure après les expulsions successives de Balerdi (55e) et de Benedetto (59e). Tout s'est passé en deuxième mi-temps dans ce match, après une période terne et insipide entre deux équipes en manque criant de confiance. Au retour des vestiaires, Valère Germain, lancé seul dans la profondeur, se présente face à Costil mais rate complètement sa frappe. Sur l'action qui suit, Balerdi retient Oudin par l'épaule alors qu'il filait au but. Expulsé logiquement, l'Argentin sera rapidement rejoint aux vestiaires par son compatriote Benedetto, auteur d'un tacle aussi idiot que dangereux sur Koscielny. Mais même en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, Bordeaux ne parviendra jamais à mettre la pression sur Mandanda. L'OM, qui jouera Nice mercredi lors d'un match en retard, n'a pas gagné mais s'est un peu rassuré avec ce résultat. Les Girondins ont eu le mérite de stopper leur série de trois défaites de suite en Ligue 1, mais c'est tout.

23:16 - Bordeaux-Koscielny: "C'est positif" Laurent Koscielny, l'expérimenté défenseur de Bordeaux, était lui aussi satisfait de ne pas avoir perdu ce match face à l'OM (0-0), au micro de Canal+: "Dans l'utilisation du ballon, quand ils sont à neuf comme ça, il faut les faire courir à droite et à gauche et à un moment ça doit s'ouvrir. On n'a pas su le faire. Dans l'ensemble on a fait un bon match, on était présent dans les duels, surtout en première mi-temps. On a gagné beaucoup de ballons au milieu du terrain. C'est positif car on prend un point et on arrête un peu cette série négative. Dans l'état d'esprit, c'était bien, il faut continuer à garder ça. C'est comme ça qu'on va retrouver le goût de la victoire."

23:08 - OM-Kamara: "Un très bon point" Le jeune défenseur de l'OM, Boubacar Kamara, semblait satisfait de ce point obtenu dans des conditions particulières par l'OM à Bordeaux, au micro de Canal+: "A neuf contre onze c'était assez dur. Mais on a été solidaires et on a montré une force de caractère. C'est bien, il faut continuer à aller de l'avant et à travailler. C'est un très bon point. On sait qu'on traverse une passe assez difficile et ici on sait qu'on galère souvent donc c'est bien de prendre un point, surtout quand on finit à 9. On est tous unis et on est tous concernés."

23:00 - Les deux équipes n'avancent pas Si Marseille peut se féliciter de ce point du match nul obtenu à 9 contre 11 pendant une grande partie de la deuxième période, l'OM n'avance pas vraiment au classement après ce résultat. Les Marseillais sont actuellement à la 9e place du classement, un point devant Bordeaux, 11e, mais avec deux matches de retard.

22:52 - Fin du match (0-0) ! C'est terminé à Bordeaux entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Cette confrontation s'achève finalement sur ce score de 0-0.

22:52 - Tir non cadré pour Girondins de Bordeaux Opportunité intéressante pour Girondins de Bordeaux mais le cadre s'échappe et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille.

22:49 - Trois minutes de temps additionnel M. Brisard accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période. Les Marseillais sont proches d'arracher le point du match nul à 9 contre 11.

22:48 - Tir non cadré pour Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux tente de trouver la faille mais la tentative manque de précision pour inquiéter la défense adverse.

22:47 - Coup franc en faveur de Olympique Marseille L'arbitre accorde un coup franc au bénéfice de Olympique Marseille. Le bilan des ces coups francs : 21 pour Girondins de Bordeaux et 16 pour Olympique Marseille. Le score est toujours de 0 - 0. Nous disputons la 88e minute de jeu.

22:47 - Hwang commet une faute Au duel avec Perrin dans la surface, Hwang commet une faute sur le défenseur marseillais dans la surface en essayant de récupérer le ballon. L'OM va pouvoir se relancer.

22:44 - Hors-jeu sifflé contre Girondins de Bordeaux Jerome Brisard mentionne un hors-jeu contre Girondins de Bordeaux, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour Girondins de Bordeaux et 3 hors-jeux pour Olympique Marseille.

22:44 - Tir non cadré pour Girondins de Bordeaux Situation intéressante pour Girondins de Bordeaux mais le cadre s'échappe et cette tentative ne parvient pas à faire trembler les filets.

22:43 - Six mètres en faveur de Olympique Marseille Jerome Brisard, l'arbitre de la rencontre, indique un 6 mètres alors que le panneau d'affichage affiche toujours 0-0. La défense relance.

22:43 - Changement pour Girondins de Bordeaux Remi Oudin cède sa place à Samuel Kalu à la 84e minute de jeu dans cette partie côté bordelais. Tom Lacoux remplace lui Kwateng alors que côté marseillais, Dieng prend la place de Germain devant.