Lyon - Montpellier : horaire, diffusion TV, compo… Tout sur le match

LYON - MONTPELLIER. L'OL, deuxième de Ligue 1, affronte le MHSC, ce samedi 13 février 2021. Sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? A quelle composition s'attendre dans les deux camps en début de match ?

Au cœur d'une série de six victoires d'affilée toutes compétitions confondues, Lyon se voit proposer un nouveau défi ce soir, face à Montpellier, qui avait mal commencé l'année 2021 mais qui vient d'enchaîner deux victoires (contre Dijon en championnat et à Strasbourg en Coupe de France), et qui reste surtout la dernière équipe à avoir battu l'OL en Ligue 1 (2-1 le 15 septembre). Le duel s'annonce donc intéressant à suivre, d'autant que les deux formations disposent d'un effectif quasiment au complet. Du côté lyonnais, Jason Denayer, de retour de blessure, pourrait toutefois débuter sur le banc. La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko-Ekambi. Dans le camp héraultais, Michel Der Zakarian pourrait organiser sa composition de départ en 3-5-2. La compo probable de Montpellier : Omlin - Mendes, Hilton, Congré - Oyongo, Ferri, Mollet, Savanier, Cozza - Laborde, Delort.

Pour suivre le match en direct à la TV, ce samedi soir, à partir de 21 heures, rendez-vous sur la chaîne Canal+ Sport. Si vous préférez une diffusion en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet mycanal. Rappelons que dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionnée à la souscription d'un abonnement payant. Vous vous proposerons également de vivre ce Lyon - Montpellier en live commenté, sur cette page.